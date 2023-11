Đầu tư 3 trường học tại phường 6, quận Tân Bình

Theo đại diện UBND quận Tân Bình, việc đầu tư 3 trường học - gồm Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THCS Mạc Đĩnh Chi - theo chuẩn quốc gia tại phường 6 là nhu cầu cấp thiết.

Quận Tân Bình hiện có 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 13 trường THCS, trong đó chỉ 9 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. So với quy định, quận Tân Bình chưa đáp ứng tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học của giai đoạn 2017-2025. Hiện nay, sĩ số HS trên một lớp học ở Tân Bình cao hơn so với quy định; chưa bảo đảm HS học 2 buổi/ngày. Do đó, việc đầu tư xây dựng thêm các trường học theo quy hoạch đã được UBND TP HCM phê duyệt trên địa bàn quận Tân Bình là rất cấp bách.

Trên cơ sở đó, HĐND TP HCM mới đây đã ban hành nghị quyết và bố trí vốn trên 1.156 tỉ đồng (trong đó, chi phí hỗ trợ là 572,986 tỉ đồng, chi phí xây lắp 583 tỉ đồng) để đầu tư xây dựng cùng lúc 3 trường học nói trên tại khu đất công trình công cộng thuộc phường 6 để phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân địa phương nói riêng và quận Tân Bình nói chung.