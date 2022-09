Ngày 12-9, tại trụ sở Công an TP HCM, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì Hội nghị Tăng cường phòng, chống tội phạm cụm địa bàn TP HCM và các tỉnh giáp ranh.



Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Giám đốc,Trưởng phòng một số phòng nghiệp vụ công an 7 địa phương phía Nam: TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và 7 địa phương phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Lãnh đạo TP HCM và các lãnh đạo các tỉnh tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh không nên coi đây là hội nghị báo cáo thành tích mà hội nghị phải đánh giá thực tế tình hình, giải pháp, kết quả công tác phòng chống tội phạm đã triển khai tại TP HCM và các tỉnh giáp ranh.

Theo Văn phòng Bộ Công an, thời gian qua, phạm pháp hình sự kéo giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78,96. Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, buôn lậu đạt kết quả cao hơn so với toàn quốc, trong đó nhận diện nhiều vụ án lớn, ngăn chặn thất thoát, thu hồi tài sản về cho Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả mà các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ, Công an TPHCM và các tỉnh giáp ranh đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua.



"Tiếp tục rà soát các phương án để chủ động điều chỉnh, bổ sung phù hợp đặc điểm tình hình, địa bàn, nhất là phương án của Bộ về tăng cường phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19. Các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp cùng với Công an 7 tỉnh, thành phía Nam cùng tháo gỡ các khó khăn, khúc mắc các mặt công tác" - trung tướng Nguyễn Duy Ngọc kết luận.



Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh 7 tỉnh, thành phố. Đến dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND, các cục nghiệp vụ - Bộ Công an; công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Công an TP HCM - Thiếu tướng Lê Hồng Nam - cho biết ngay sau lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh 7 tỉnh, thành phố năm 2020, công an 7 tỉnh, thành phố đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực thuộc.

"Qua hai năm thực hiện, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng công tác phối hợp giữa công an các đơn vị được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao hơn trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, việc trao đổi thông tin, tình hình tội phạm; trao đổi kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; thống nhất phối hợp thực hiện các chuyên án và đề án của Bộ Công an được triển khai khẩn trương, nhanh chóng..." - Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin.

Lãnh đạo TP HCM và các tỉnh thành tham dự hội nghị

Theo Giám đốc Công an TP HCM, từ đầu năm 2022 đến nay, TP HCM và các tỉnh giáp ranh đã kéo giảm tội phạm trật tự xã hội. Tuy nhiên, tính chất của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói: "Đáng chú ý, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm tỉ lệ cao (cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...); tội phạm về cờ bạc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc online. Ngoài ra, hiện nay đã xuất hiện xu hướng sự đan xen, gắn kết giữa các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh".