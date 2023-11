Tăng cường 50.000 công an chính quy xuống phường, xã

Trả lời chất vấn của ĐB Tô Thị Bích Châu (đoàn TP HCM) về giải pháp để cảnh sát khu vực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của mình nếu vẫn cắt giảm biên chế cơ học đối với cảnh sát khu vực như các ngành khác, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đến nay, ngành công an đã điều động trên 50.000 công an chính quy tăng cường xuống cấp xã, phường. Chủ trương của ngành công an là không giảm cảnh sát khu vực, không giảm lực lượng chính quy bố trí cho cấp phường, xã, mà điều động công an từ các cấp trung ương, tỉnh, huyện để tăng cường cho cấp cơ sở; đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý địa bàn, tiếp xúc với nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác.