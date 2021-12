Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết trong đợt lũ ngày 30-11 đến sáng 1-12, tỉnh này đã sơ tán đến nơi an toàn hơn 12.800 người; 9 người chết và mất tích, trong đó có 2 em nhỏ.



Gọi "cháy máy" để cứu người

Tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) lúc 18 giờ, điện thoại liên tục reo. "Tiếng kêu cứu xen trong tiếng khóc, tiếng la hét dễ làm rối cả lên. Tôi phải động viên họ bình tĩnh, phải nói rõ nhà ai, ở đâu để chúng tôi biết mà ứng cứu, chứ thật sự là nhiều người hoảng loạn" - ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, nói.

Từ 14 giờ cùng ngày, xã vận động dân đi sơ tán. Nhiều người dân ở vùng trũng thấp bỏ của chạy lấy người nhưng vẫn không kịp. Làm cán bộ xã này từ năm 1987 đến nay, chưa năm nào ông Đào Tấn Hữu thấy lũ lên nhanh như năm nay. Ngay cả trụ sở UBND xã này, năm 2009 dù lũ lớn, nước chỉ vô 20 cm nhưng nay ngập đến 80 cm.

"Lượng nước quá lớn, quá nhanh. Đến như chúng tôi đây, khiêng bàn, tủ tài liệu lên cao còn không kịp, dân làm sao trở tay kịp được" - ông Hữu nói thêm.

Bộ đội cứu người dân mắc kẹt trong lũ ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN NGHĨA

Thấy tình hình không ổn, ông Hữu trực ban rồi giao ông Nguyễn Thành Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã, đưa thuyền đi cứu người. Từ đó, điện thoại ông Chinh liên tục đổ chuông gọi cầu cứu. Có đến hàng trăm cuộc gọi đến, ông không nhớ ai là ai nữa. Chỉ nghe chỗ đó có người kêu cứu là chạy ngay.

Nước lũ lên cao, nước mênh mông, trời tối đen, rất khó định hướng. Chỉ có quen đường, quen ngõ, quen nhà dân thì mới tới nơi để cứu được, nếu không thì rất dễ đâm vào bụi cây, trụ điện. Nhiều nơi nước rất sâu và chảy mạnh, không khéo thì bị lật thuyền ngay. Tuy nhiên, khi cứu được người, đưa lên thuyền vào được nơi an toàn thì ông Chinh thấy rất vui.

Có trường hợp đội của ông Chinh phải đưa thuyền vào lần thứ 3 mới cứu được 1 cháu bé khuyết tật và người em ốm yếu ở thôn Phú Lộc khi nước ngập hơn 2/3 nhà. Khi đội đến, ông Đào Văn Minh khóc vì biết con mình đã được cứu sống. "Đi làm về, thấy nước lũ lên, hàng xóm táo tác chạy lũ, tôi vội về để đưa con đi sơ tán. Nhưng không kịp. Lũ lên nhanh quá! Nhà bị cô lập" - ông Minh kể.

Đêm 30-11, đội ông Chinh đã thức trắng để cứu 13 trẻ em, người già, người khuyết tật ở 2 thôn Phú Lộc và Phong Niên đến nơi an toàn.

Còn ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa An (huyện Phú Hòa), cho biết ngoài những trường hợp đã sơ tán kịp, có 2 người rất may mắn được cứu sống. Đó là chủ quán Vườn Dừa, khi nước lên nhanh, chạy không kịp nên đã trèo lên ngọn dừa kêu cứu. Còn 1 người trên đường chạy lũ bị nước cuốn trôi nhưng may mắn bám rồi leo lên được 1 cây bàng.

Suốt đêm 30-11 đến rạng sáng 1-12, tiếng la ó chạy lũ, tiếng kêu cứu thất thanh cứ vang lên ở các khu dân cư dọc hạ lưu sông Ba thuộc các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa và TP Tuy Hòa cũng như dọc sông Kỳ Lộ thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An.

Chủ quan hay xả lũ bất ngờ?

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã đưa gần 7.900 người đến nơi sơ tán an toàn.

Thượng tá Lê Khế Điềm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, cho rằng cứu dân trong lúc nguy nan là trách nhiệm của quân đội. Nhìn nhận trong đợt lũ lần này, thượng tá Điềm cho rằng có cả yếu tố chủ quan của người dân lẫn việc xả lũ của các thủy điện.

"Người dân nghĩ rằng sống trong điều kiện lũ lụt quen rồi. Khi chúng tôi vào cứu thì họ vẫn cứ nghĩ là đơn giản, thậm chí nước ngập nhà rồi mà họ cũng không muốn di dời. Họ cứ nghĩ nước lên tới đó rồi rút, đâu biết là nước vẫn cứ dâng lên. Nhiều trường hợp buộc lòng chúng tôi phải áp tải để sơ tán. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng các thủy điện xả lũ nhanh quá nên người dân di dời không kịp. Quan trọng là người chạy thoát thân, còn tài sản bỏ mặc, chìm trong biển nước" - ông Điềm nhìn nhận.

Ông Ngô Đình Thiện, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, cho rằng người dân cũng đã chủ quan. Chiều 30-11, huyện đã cho canô đến các vùng trũng thấp vận động di dời nhưng nhiều người dân không chịu đi, cứ nói cao lắm cũng như năm lũ lịch sử 1993 nhưng không ngờ lũ lên nhanh, trở tay không kịp.

Theo ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, các thủy điện thượng nguồn sông Ba xả lũ với lưu lượng lớn bất ngờ, gây khó khăn trong việc điều tiết chống lũ. Tỉnh này cho phép thủy điện Sông Ba Hạ vào thời điểm cao nhất xả lũ với lưu lượng 9.000 m3/giây cùng với hơn 2.000 m3/giây xả lũ của thủy điện Sông Hinh khi mực nước 2 hồ thủy điện này đã đạt đến cao trình thiết kế, để bảo đảm an toàn hồ đập, dù tỉnh biết nhiều vùng hạ du sông Ba bị ngập. Nếu không xả lũ, xảy ra vỡ đập sẽ còn nguy hiểm hơn.