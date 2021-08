Chiều 25-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và họp Ban Chỉ đạo.



Điều hành tập trung, thống nhất

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: NHẬT BẮC

Ban Chỉ đạo có 4 phó trưởng ban gồm: ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết lãnh đạo Đảng, nhà nước thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ trung ương xuống địa phương, đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực, biện pháp để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước.

Đang đi đúng hướng

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, qua 2 ngày tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, số liệu thống kê bước đầu cho thấy mức độ người dân đi lại đã giảm 80% so với những ngày trước. Như vậy là đang đi đúng hướng, quản lý tốt việc thực hiện giãn cách xã hội. Qua xét nghiệm, với tổng lượng mẫu đã lấy khoảng nửa triệu, tỉ lệ nhiễm dao động khoảng 3,6%, so với trước đây tỉ lệ này vào khoảng 4%-5%, cá biệt có địa điểm lên tới 10%, như vậy tỉ lệ nhiễm đã giảm, đây là tín hiệu khả quan. Bộ Y tế cũng phối hợp các bộ ngành liên quan và địa phương khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động 393 trạm y tế lưu động.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh khi thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta phải tranh thủ thời gian vàng để ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh nhất.

Cấp phép đi đường cho người làm công vụ

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP HCM chiều cùng ngày, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết sau 2 ngày thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch từ ngày 23-8, lượng phương tiện lưu thông từ 6 giờ đến 13 giờ ngày 25-8 giảm 89,3% so với trung bình ngày thường; giảm 2% so với cùng thời điểm ngày 24-8. Về việc nhiều sở, ngành và doanh nghiệp cho rằng số lượng giấy được cấp cho các đơn vị quá ít so với nhu cầu thực tế, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết với chỉ đạo của Chính phủ, của UBND TP HCM, đợt tăng cường giãn cách này phải kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ người lưu thông trên đường. "Việc cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách sẽ phải hết sức cân nhắc trên tinh thần là phải làm nghiêm ngặt" - thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, các đơn vị, doanh nghiệp đã làm việc "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến". Vì vậy, số người đề nghị cấp phép phải là những người đi ra đường làm công vụ, chứ không có nghĩa là cấp phép để cho người đi từ nhà tới cơ quan. "Chỉ cấp cho người buộc phải từ cơ quan đi làm nhiệm vụ, đi giao dịch, đi làm" - thượng tá Lê Mạnh Hà lưu ý.

Đối với cơ sở kinh doanh gas thiết yếu, thuộc diện do UBND các cấp tập hợp số lượng và phối hợp với công an các quận, huyện và TP Thủ Đức để cấp giấy đi đường. Công an TP HCM đã ủy quyền cho trưởng công an cấp quận, huyện, TP Thủ Đức cấp giấy đi đường đối với diện này.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, quy định xe đã được cấp mã QR thì được lưu thông theo lộ trình, thời gian cho phép và không kiểm tra giấy đi đường. Do đó, trưa cùng ngày, Công an TP HCM đã họp với lãnh đạo chỉ huy các quận, huyện và TP Thủ Đức để trao đổi các nội dung có nhiều phản ánh.