Chiều 1-7, Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP HCM, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề "Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến" đã diễn tra tại TP Vinh, Nghệ An.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao lá cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Chương trình cho đại diện Lãnh đạo các tỉnh: Ninh Bình; Thanh Hoá; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị - Ảnh: Hoàng Triều

Bà Phan Thị Thắng và TS Tô Đình Tuân trao bảng tượng trưng 60.000 lá cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho đại diện Lãnh đạo các tỉnh: Ninh Bình; Thanh Hoá; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị - Ảnh: Hoàng Triều

Tại sự kiện này, bà Phan Thị Thắng, Ủy viên ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã trao lá cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cùng bảng tượng trưng 60.000 lá cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho các tỉnh: Ninh Bình; Thanh Hoá; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị.



Phát biểu tại lễ trao tặng cờ, TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết: "Trong suốt 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo TP HCM, các bộ, ban, ngành, các lực lượng vũ trang, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Mặc dù qua 2 năm dịch bệnh nhưng chúng tôi đã cố gắng hết mình, đã tổ chức hơn 120 sự kiện ở mọi miền đất nước, để đưa cờ Tổ quốc, đưa thuốc y tế đến với ngư dân ở tất cả tỉnh, thành có biển".

TS Tô Đình Tuân nhấn mạnh hôm nay, với sự kiện trao cờ tại Nghệ An, Chương trình chính thức vượt mốc 1 triệu lá cờ đã đặt ra. "Đó là niềm vui, và cũng là niềm tự hào của những người làm chương trình chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng chương trình với những hình thức mới, nội dung thiết thực hơn nữa để chương trình tiếp thêm động lực giúp ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước" - TS Tô Đình Tuân khẳng định.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao lá cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Chương trình cho đại diện Lãnh đạo các tỉnh: Ninh Bình; Thanh Hoá; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 60.000 lá cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho đại diện Lãnh đạo các tỉnh: Ninh Bình; Thanh Hoá; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị.

Nhận cờ, bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: "Những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng sẽ được cắm trên các tàu cá của các ngư dân Nghệ An trong nhưng chuyến ra khơi. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, vì hình ảnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng sẽ góp phần tiếp sức, động viên tinh thần cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương".

Sáng cùng ngày 1-7, đoàn công tác của Báo Người Lao Động đã có mặt tại khu vực cảng Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An tổ chức trao 5.000 lá cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân phường Nghi Thuỷ.

Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, ngư dân Mai Thanh Dương (SN 1960, trú phường Nghi Thuỷ) xúc động: "Tham gia đi biển mấy chục năm nay, mỗi lần ra khơi nhìn là cờ Tổ quốc, chúng tôi ai cũng cảm thấy tự hào. Hình ảnh cờ Tổ quốc thiêng liêng tung bay trên nóc những con tàu thuyền đem lại cho nhưng ngư dân chúng tôi sự vững tin, thêm yêu quê hương và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước".

Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho đại diện ngư dân phường Nghi Thủy - Ảnh: Hoàng Triều

Tâm sự với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Văn Lý, Trưởng phòng Kinh tế, thị xã Cửa Lò, cho biết: "Sau mỗi chuyến đi biển, những lá cờ cắm trên tàu, thuyền rất dễ bị hư hỏng và cần thay thế do điều kiện sóng gió khắc nghiệt. Vì vậy, 5.000 lá cờ Tổ quốc do Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động trao tặng là món quà vô cùng ý nghĩa đối với ngư dân chúng tôi trong những lần ra khơi. Những lá cờ Tổ quốc này sẽ đồng hành cùng các ngư dân vươn khơi, bám biển, mỗi lần nhìn thấy lá cờ ngư dân sẽ an tâm hơn vì Tổ quốc luôn ở bên mình. Ngư dân chúng tôi mong muốn được nhận nhiều hơn những lá cờ từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đầy ý nghĩa do Báo Người Lao Động phát động và tổ chức".

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được chính thức phát động vào ngày 1-6-2019, nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Đến tháng 4-2021, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cũng chính thức được triển khai. Và gần đây, hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cũng được triển khai thực hiện đến các tỉnh, thành không có biên giới tiếp giáp nước bạn.

Ngay từ những ngày đầu, Chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt ngày 22-12-2019, chương trình đã hân hạnh nhận được Thư khen của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, ngày 11-6-2021, nhân kỷ niệm 2 năm ngày Chương trình" Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được thực hiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng Chương trình 5.000 lá cờ Tổ quốc. Đây là sự quan tâm và động viên rất lớn đối với những người thực hiện Chương trình của Báo Người Lao Động.

Sau ba năm một tháng thực hiện chương trình (1-6-2019 đến 1-7-2022), Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 1.025.200 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh thành toàn quốc. Trong đó đã trao và ký kết trao 809.470 lá cờ trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho 28 tỉnh thành phố có biển; Trao 153.050 lá cho hợp phần Cờ tổ quốc biên cương đến 18 tỉnh Trao 62.700 lá cờ cho Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tại 12 tỉnh, thành, 28 tỉnh thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Một số hình ảnh trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện ngư dân xã Nghi Thủy - Ảnh: Hoàng Triều