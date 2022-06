Sáng 9-6, tại Đồn Biên phòng Kim Sơn, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Báo Người Lao Động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kim Sơn tổ chức trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân và tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, tặng phao cứu sinh, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn hoạt động khai thác hải sản tỉnh Ninh Bình.

Báo Người Lao Động cũng trao tặng 10 túi sơ cấp cứu và cơ số thuốc cho 10 ngư dân.

ông Phạm Hồng Kỳ (bên phải), trao bảng tượng trưng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ông Trần Văn Bách, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hữu Hưng

Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực miền Bắc, nhấn mạnh xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực miền Bắc phát biểu

Đến tháng 4-2021, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam, hợp phần "Cờ Tổ Quốc biên cương" cũng chính thức đi vào thực hiện. Và gần đây, hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cũng đang được triển khai đến các tỉnh, thành không có biên giới.

Ngay từ những ngày đầu, Chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đã hai lần tham dự chương trình, trao cờ trực tiếp cho ngư dân tại Kiên Giang và Bình Định.

Ngày 22-12-2019, chương trình đã hân hạnh nhận được Thư khen của Thủ tướng. Tiếp đó, ngày 11-6-2021, nhân kỷ niệm 2 năm ngày Chương trình" Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được thực hiện, trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng Chương trình 5.000 lá cờ Tổ quốc. Đây là sự quan tâm và động viên rất lớn đối với những người thực hiện Chương trình của Báo Người Lao Động.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Ninh Bình - Video: Trần Huỳnh

Theo ông Phạm Hồng Kỳ, trong hơn hai năm qua, ở dọc tuyến biên giới, Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, với ý nghĩa góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới gia xuyên suốt từ biển khơi đến đất liền.



Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao tặng 865.220 lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh thành toàn quốc, trong đó đã trao và ký kết trao 649.470 lá trong chương trình "Một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho 24/28 tỉnh thành phố có biển; 145.050 lá cho hợp phần Cờ tổ quốc biên cương đến 18 tỉnh và 62.700 lá cờ cho Hợp phần "Đường cờ tổ quốc" tại 12 tỉnh, thành.

Ông Phạm Hồng Kỳ nhấn mạnh Ninh Bình là tỉnh ven biển Bắc Bộ có bờ biển dài hơn 18 km, được đánh giá là một trong những địa phương có thế mạnh, tiềm năng kinh tế biển. Trong đó có hàng ngàn lao động làm việc trong lĩnh vực khai thác hải sản, gồm đánh bắt ven bờ và đánh bắt xa bờ.

Đại diện lãnh đạo Báo Người Lao Động và các sở, ngành của tỉnh Ninh Bình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

Được biết, tỉnh Ninh Bình đã và đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa tàu cá, khuyến khích ngư dân đầu tư hiện đại hóa tàu khai thác trên biển, chú trọng vùng biển xa bờ, đặc biệt là sau khi có Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Việc ngư dân Ninh Bình "góp mặt" nơi khơi xa cùng với ngư dân cả nước vừa khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.



Nhằm góp phần giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, hôm nay, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng trao tặng đến ngư dân tỉnh Ninh Bình 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình " Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". "Chúng tôi tin tưởng rằng những lá cờ từ Chương trình sẽ tạo thêm nguồn động lực, thêm niềm tự hào về đất nước, góp phần giúp bà con ngư dân vươn khơi bám biển, giúp lực lượng vũ trang và chiến sĩ tỉnh nhà bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Phạm Hồng Kỳ bày tỏ.

Ông Trần Văn Bách, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bách, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình cho biết thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", Sở NN-PTNT phối hợp với Báo Người Lao Động, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Kim Sơn tổ chức chương trình tặng cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển; tặng túi sơ cấp cứu và cơ số thuốc, cấp phát phao cứu sinh và tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

"Chúng ta biết rằng ngư dân vươn khơi, bám biển không đơn thuần chỉ là mưu sinh, mà còn là khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên biển Đông. Trên mỗi con tàu của ngư dân ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam luôn hiện diện lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Mỗi bà con ngư dân sẽ thấy rất đỗi tự hào khi những lá cờ Tổ quốc - những cột mốc chủ quyền - hiện diện trên biển Đông"- ông Bách nói.

Các đại biểu tham dự buổi trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Ninh Bình

Theo Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình, Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là một hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa, góp phần chuyển biến nhận thức, phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đặc biệt giúp bà con ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển.

Chính vì vậy, chương trình của Báo Người Lao Động có giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh, góp phần động viên, củng cố tinh thần lao động hăng say trên biển, cũng như tinh thần bám biển của ngư dân để khẳng định, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã tạo được sự lan tỏa về lòng yêu nước của ngư dân cả nước, có giá trị tinh thần to lớn, nhằm tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân ở 28 tỉnh, thành ven biển kiên cường bám biển, chung tay góp phần giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn

"Thay mặt lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình và các ngư dân, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập Báo Người Lao Động; các sở ngành, địa phương của tỉnh Ninh Bình đã chung tay phối hợp, tổ chức một chương trình hết sức ý nghĩa. Tin tưởng rằng những lá cờ sẽ cùng bà con ngư dân ra khơi như một phần hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam, để tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển"- ông Trần Văn Bách phát biểu.

Báo Người Lao Động trao tặng túi sơ cấp cứu và cơ số thuốc cho các ngư dân; các sở ngành, địa phương của tỉnh Ninh Bình tặng phao cứu sinh và quà cho ngư dân.

Nhận cờ Tổ quốc và túi thuốc của Báo Người Lao Động, bác Trần Văn Diệm, 70 tuổi, ở xóm 8, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn cho biết đi biết từ năm 23 tuổi, là ngư dân đánh cá vùng biển tuyến khơi ở Vịnh Bắc Bộ. Hôm nay, bác Diệm vô cùng phấn khởi khi tiếp nhận những lá cờ Tổ quốc để cắm lên con tàu vỏ sắt trong mỗi khi ra khơi.

Bác Trần Văn Diệm cũng cho biết do điều kiện sóng gió khắc nghiệt, sau mỗi chuyến đi biển, những lá cờ cắm trên tàu, thuyền rất dễ bị hư hỏng và cần phải thay thế. Vì vậy ngư dân mong muốn được nhận nhiều hơn những lá cờ từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và tổ chức. "Việc cắm lá cờ Tổ quốc trên tàu thật thiêng liêng, cũng giống như khẳng định những cột mốc sống trên biển, có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc" - bác Diệm nói.

Ngư dân Trần Văn Diệm chia sẻ cảm xúc với phóng viên Báo Người Lao Động

Tặng quà cho những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khi tàu đang neo đậu tại Kim Sơn

Ngư dân vui mừng khi nhận cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng

Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Ninh Bình tại huyện Kim Sơn