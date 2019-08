Người dân Nghệ An chằng néo tàu ứng phó với bão số 4.

Ngày 29-8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết một tàu cá chở 16 ngư dân bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường vào bờ tránh bão số 4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 29-8, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, do ông Bùi Ngọc Kiên (SN 1977, ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 15 ngư dân trên đường vào bờ thì bất ngờ gặp nạn tại khu vực cách biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý. Do máy bị hỏng, rò nước có nguy cơ bị chìm nên các thuyền viên và tàu cá, chủ tàu đã phát lệnh khẩn cấp, liên lạc với lực lượng biên phòng.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử lực lượng Hải đội 2 cử tàu cứu hộ ra tiếp cận tạu gặp nạn. Sau nhiều giờ, tàu của lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và tiến hành lai dắt về đất liền.