Ngày 9-9, một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra đã trích xuất camera của quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng về vụ cháy 32 người thiệt mạng.

Theo đó, qua dữ liệu từ camera xác định vụ cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke chứ không phải như thông tin ban đầu đưa ra là cháy từ phòng 303 (tầng 3).

Cụ thể, điểm xuất phát cháy từ hành lang tầng 2, trên la phông của phòng 204, 206 của quán, do chập điện.

Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm

Theo nguồn tin này, vào tối 27-4-2022, Công an TP Thuận An kiểm tra an toàn PCCC tại hộ kinh doanh karaoke An Phú, qua đó ra văn bản yêu cầu: "Cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để ngắn mạch (chập điện), quá tải xảy ra gây cháy".

Tuy nhiên, từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung trên của cơ quan chức năng.