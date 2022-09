Công an tỉnh Bình Dương cho biết đến tối 7-9 đã có 32 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke ở Bình Dương

Nỗ lực tối đa để cứu người

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6-9, hỏa hoạn bùng lên tại quán karaoke An Phú với 30 phòng hát do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP HCM) làm chủ. Lúc này, những khách hát và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy. Do ở tầng cao nên nhiều người phải nhảy xuống đất để thoát thân, một số khác bị mắc kẹt do khói lửa dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã phải huy động xe thang tiếp cận khu vực tầng cao để gấp rút đưa họ ra ngoài.

Bước sang ngày 7-9, một số thi thể được phát hiện, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường và nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Khói đen dù ngớt, tuy nhiên sức nóng bên trong khiến cho lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn và không thể tiến vào sâu.

Đến 15 giờ cùng ngày, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ PCCC - CNCH từ TP HCM được điều động đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương tiếp cận bên trong quán karaoke. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC - CNCH, có mặt trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Bình Dương cho thấy các lực lượng đã cứu được 32 người và nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

Lãnh đạo TP Thuận An thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú

Khó nhận dạng thi thể

Cơ quan chức năng cho biết do nhiều thi thể cháy đen, biến dạng nên việc xác định danh tính rất khó khăn, người nhà chỉ biết để lại thông tin và chờ đợi... Tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An, nhiều người đứng thất thần dưới cơn mưa tầm tã chờ ngóng tin người thân hoặc nhận dạng thân nhân để đưa về an táng.

Một phụ nữ ngoài 60 tuổi khóc trong đau đớn cho biết tối 6-9 cháu của bà xin đi hát karaoke với bạn nhưng mãi không thấy về. "Đến khi biết tin quán cháy, cả gia đình vội liên lạc với cháu nhưng không được. Từ sáng sớm, chúng tôi chia ra đi tìm khắp các nhà xác tại nhiều bệnh viện nhưng vẫn vô vọng" - người phụ nữ nghẹn ngào.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chị H. (chị của nhân viên N.T.D, quê ở tỉnh Sóc Trăng) cho biết do việc làm ở công ty thất thường nên em gái xin qua quán karaoke làm khoảng 1 tuần nay. Rồi tin dữ đến với chị.

"Như thường lệ, cứ khoảng 21 giờ, người yêu đến đón D. đang làm tại quán karaoke An Phú. Tối 6-9, người yêu của D. đến thì phát hiện quán bị cháy, gọi điện thoại thì không được…" - chị H. nghẹn ngào bỏ lửng câu nói, ôm ngực như cố dằn nỗi xót xa.

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trước mắt, tỉnh Bình Dương hỗ trợ, vận động giúp đỡ cho người bị thương là 5 triệu đồng/người, người thiệt mạng là 30 triệu đồng/người.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc Trong Công điện số 792/CĐ-TTg phát đi ngày 7-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình họ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả. Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC tại các văn bản trước đó. Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn về việc phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy. N.Thảo