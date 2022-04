Sáng 10-4 (mùng 10-3 năm Nhâm Dần), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.



Tri ân công đức Tổ tiên

Tham dự lễ dâng hương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến…

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Thượng cung dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM dâng hương tại Đền Tưởng niệm các vua Hùng sáng 10-4 Ảnh: QUỐC ANH

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022, kính cẩn đọc chúc văn tưởng niệm các vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu cũng đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng.

Cùng thời điểm này, tại các địa phương có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng theo nghi lễ truyền thống. Hàng vạn đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài cũng dâng mâm cơm Giỗ Tổ, thành kính tri ân công đức Tổ tiên.

Lãnh đạo TP HCM dâng hương ngày Giỗ Tổ

Sáng cùng ngày, tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TP HCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM cũng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu cho biết mùng 10-3 năm Nhâm Dần 2022, những người con Lạc Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Tổ tiên và những bậc hiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ giữ nước và hôm nay, khi cả nước đang trải qua cuộc chiến chống dịch Covid-19 khốc liệt, chúng ta càng thấu hiểu di huấn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: "Giữ nước là giữ sự toàn vẹn lãnh thổ non sông, là giữ cho đời sống của nhân dân được mạnh khỏe, an toàn và ấm no; giữ nước là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Giữ nước ngay trong cảnh thái bình của đất nước, ấy là ra sức lao động, học tập, sáng tạo, hội nhập để tiếp tục dựng nước, phát triển đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Sau phần nghi thức khai mạc, các đại biểu cùng nhân dân tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Với chủ đề "Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam", chương trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 diễn ra từ ngày 8 đến 11-4, với nhiều hoạt động phong phú, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền như: các gian hàng trò chơi dân gian, khu vực ẩm thực 3 miền, đặc biệt là khu trưng bày cổ vật gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông ta, với chủ đề "54 dân tộc anh em đại đoàn kết".