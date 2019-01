Trung tá công an đạp người làm chứng tại trụ sở làm việc?

30/01/2019 13:27

Trưa 30-1, đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó trưởng Công an phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) để làm rõ hành vi không đúng chuẩn mực.



Trước đó, tối 29-1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 1 clip khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh một người tóc bạc, mặc trang phục cảnh sát, dùng chân phải đạp vào người một người đàn ông đang nằm ngửa dưới nền. Khi 1 người mặc cảnh phục khác đến can ngăn thì người mặc cảnh phụ tóc bạc mới thôi đạp người đàn ông nằm dưới nền.



Hình ảnh người mặc cảnh phục tóc bạc đạp 1 công dân tại trụ sở làm việc (Ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông nằm dưới nền này được xác định là anh Lê Hữu Quốc (ngụ phường Phú Thạnh). Trao đổi với báo chí, anh Quốc cho biết chiều 29-1, gần nhà anh xảy ra 1 vụ đánh nhau nên anh và một thanh niên khác can ngăn. Sau đó, Công an phường Phú Thạnh mời 2 thanh niên đánh nhau và 2 người can ngăn về trụ sở để làm việc.

Sau khi lấy lời khai, anh Quốc cho biết mình bước ra thì gặp trung tá Lễ, liền bị bóp cổ, xô ngã ra nền rồi dùng chân đạp lên người anh Quốc. Cũng theo lời anh Quốc, sau khi về nhà có khoảng 10 người, trong đó có một số người mặc cảnh phục mang súng, dùi cui đến nhà mời anh về trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm việc. Không chấp nhận kiểu mời như thế trong khi mình chỉ là người can ngăn nên anh Quốc không đi.

clip quay lại cảnh người mặc cảnh phục đạp 1 người dân đang nằm dưới nền

Trong khi đó, theo đại tá Nguyễn Văn Dũng, báo cáo ban đầu là anh Quốc có uống bia rượu, nói lớn tiếng, nên khi trung tá Lễ nhắc nhở thì nằm vạ. "Ông Lễ đã có hành vi không đúng khi lấy chân tác động vào người anh Quốc. Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lễ để làm tường trình, xử lý nghiêm" – đại tá Dũng nói.

Hồng Ánh