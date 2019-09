Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm 25-9, tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Đắk Hà xảy ra vụ đánh nhau. Ba cán bộ Công an thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà tới hiện trường giải quyết vụ việc.



Các đối tượng tấn công lực lượng công an được camera giám sát ghi lại

Khi thấy lực lượng công an, khoảng 10 đối tượng đã chặn đầu xe bao vây xung quanh khiến lực lượng công an phải bắn súng chỉ thiên. Tuy nhiên, các đối tượng không giải tán, dừng gây rối mà dùng dao, gậy tấn công làm 3 cán bộ công an bị thương.

Đối tượng Vũ Văn Văn tại cơ quan công an - Ảnh Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Phi Lanh (áo trắng) - Ảnh Công an cung cấp

Trong đó, 1 người phải đưa đi cấp cứu tại tỉnh Gia Lai, 2 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, các đối tượng còn cướp một khẩu súng bắn đạn cao su và một gậy nhựa của các cán bộ công an.

Sau đó lực lượng chi viện đến và đã truy bắt được 2 đối tượng trong nhóm đối tượng trên ngay trong đêm là Vũ Văn Văn (SN 1987) và Nguyễn Phi Lanh (SN 1991, cùng ngụ thị trấn Đăk Hà).