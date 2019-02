Truy tìm nữ sinh và em gái "mất tích" nhiều ngày

22/02/2019 12:01

Trưa 22-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình, cơ quan công an đang triển khai các biện pháp truy tìm 2 em gái. "Hiện cơ quan công an đang thu thập hình ảnh của 2 em để đăng thông tin tìm kiếm" – đại tá Bôn cho biết thêm.



Em H'Trinh Niê. Ảnh chụp lại hình ảnh gia đình cung cấp

Sáng cùng ngày, phóng viên đã tìm tới nhà ông Đoàn Văn Tỉnh (61 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để tìm hiểu vụ việc. Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, gia đình ông Tỉnh đang hết lức lo lắng khi 2 con gái "mất tích" nhiều ngày qua.

Ông Tỉnh kể lại khoảng 16 giờ ngày 20-2, 2 con gái ông là H’Trinh Niê (học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Duẩn – phường Khánh Xuân) cùng em gái là H’Hường Niê (15 tuổi) chạy xe máy mang BKS: 47AB – 13233 lên khu vực rẫy thuộc thôn 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để đón mẹ đi làm thuê về.

Em H'Hường Niê. Ảnh chụp lại từ điện thoại gia đình cung cấp

Đến tối không thấy con tới đón nên gia đình đã liên tục gọi điện thoại nhưng không có ai nghe máy. Sáng ngày 21-2 gia đình đã làm đơn trình báo với cơ quan công an nhờ tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21-2, con trai út của ông có nhận được 1 tin nhắn từ số máy có nội dung: "Em đừng lo, chị đi làm, chiều chị về". Trưa 22-2, gia đình tiếp tục gọi vào số này thì nghe có tiếng người nói chuyện mà không trả lời, một lát rồi tắt.

Trường THPT Lê Duẩn nơi em Trinh đang theo học

Cũng theo ông Tỉnh, 2 em rất ngoan hiền. Trinh đang học lớp 11 và học khá. Còn Hường đã nghỉ học từ lớp 9 để phụ giú gia đình. "Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ đánh con 1 cái, mẹ các cháu cũng thỉnh thoảng la mắng chứ không bao giờ đánh con. Chúng tôi hết sức lo lắng cho 2 con" – ông Tỉnh nói trong sự lo lắng.

Ông Đoàn Văn Tỉnh lo lắng cho 2 con

Còn theo ông Phạm Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình, ông cùng các học sinh trong lớp đã nhiều lần gọi điện thoại cho em Trinh nhưng khóa máy. Chỉ duy nhất 1 người bạn học cùng lớp nói khoảng 6 giờ 45 phút sáng 22-2 gọi cho Trinh thì điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Sau đó, gọi lại nhiều cuộc thì điện thoại đã bị khóa máy. "Em trinh xinh xắn, ngoan hiền, hòa đồng với bạn bè. Chúng tôi cũng đã có báo cáo vụ việc cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng như cơ quan công an về vụ việc" – thầy Sinh cho biết thêm.

Bài và ảnh: Cao Nguyên