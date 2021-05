Sáng 3-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An và Công an huyện Thủ Thừa đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Cầu Voi 1 làm 2 người tử vong.



Công an xác định nạn nhân là Đặng Gia Cường (SN 2001, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Dương Huy Cường (SN 2004, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Long An)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, Gia Cường và Huy Cường đi xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Tiền Giang về TP HCM. Đến đoạn đường thuộc địa bàn ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, xe của 2 người va chạm lan can Cầu Voi 1.

Vụ va chạm làm cả 2 văng khỏi xe máy xuống mặt đường. Một người đã tử vong trên đường, người còn lại rơi xuống chân ta luy cầu cũng đã tử vong.