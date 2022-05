Ngày 2-5, lãnh đạo Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Cát (Phòng CSGT Đường thuỷ, Công an TP HCM) cho biết đã bàn giao Trần Văn Tha (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho Công an quận 8 (TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát vào rạng sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Cát nhận tin báo nghi vấn có nhóm người đang trộm dầu trên sông Chợ Đệm (thuộc phường 7, quận 8).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: M.H.

Đối tượng bị bắt sau khi trộm thành công 800 lít dầu D.O. Ảnh: M.H.

Dụng cụ nhóm đối tượng sử dụng để đục khoét tàu, trộm dầu. Ảnh: M.H

Thời điểm có mặt, tổ công tác phát hiện 3 người đi trên một vỏ lãi, chở nhiều can nhựa, hướng từ Chợ Đệm về cầu Bình Điền. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì những người này không hợp tác, chống đối và nhảy hết xuống sông tẩu thoát.

CSGT triển khai vây bắt được 1 đối tượng là Trần Văn Tha. Bước đầu, Tha khai nhận đã rủ rê đồng bọn đi trộm dầu từ các tàu hàng để bán lấy tiền tiêu xài.

Cả nhóm chuẩn bị dụng cụ có thể đục, khoét được như kéo, kìm cộng lực... để lấy trộm dầu từ các tàu hàng lớn. Nhóm này sử dụng võ lãi để di chuyển cập sát các tàu hàng và đã trộm thành công khoảng 800 lít dầu D.O.

Tại hiện trường, CSGT thu giữ một xuồng máy, 26 can nhựa chứa gần 800 lít dầu D.O, 6 cây kéo loại nhỏ, 1 cây kìm cộng lực, 5 mỏ lết, 18 khóa mở ốc, 1 búa sắt...