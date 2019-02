Va chạm giao thông, một học sinh tử vong

01/02/2019 13:09

Khoảng 8 giờ 30 ngày 1-2, tại Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư khu phố 1, phường Đông Giang, TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 74C-055.50 do Ngô Viết Đằng (SN 1994; trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ) điều khiển theo hướng Nam-Bắc, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em V.M.H (SN 2002; trú tại phường Đông Giang) điều khiển. Cú va chạm khiến em H. tử vong tại chỗ

Được biết, em H. đang học tại một trường cấp 3 trên địa bàn TP. Đông Hà. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.









Đ. Nghĩa