VEC E nói gì về số tiền và vụ cướp 2,2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây?

08/02/2019 16:40

Hai nghi phạm cướp 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

Chiều ngày 8-2 (mùng 4 Tết), Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ cướp hơn 2,2 tỉ đồng xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc Đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây (HLD) do VEC E quản lý.

Theo ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc VEC E, vào sáng ngày 7-2, vụ cướp có vũ khí xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc Đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây (HLD) cướp đi số tiền là 2,22 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là 3,23 tỉ đồng, bao gồm: tiền doanh thu của 2 ca ngày 4-2 và 3 ca ngày 5-2 và 3 ca ngày 6-2 (1 ca/8 giờ) và tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ 10 ngày tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp tết).

"Số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng" - ông Tân cho hay.

Theo thông tin VEC E nhận được từ Công an tỉnh Đồng Nai, 2 nghi phạm trong vụ cướp đã bị bắt vào đêm 7-2 tại địa phận TP HCM

Theo hồ sơ nhân sự tại Công ty VEC E, 2 nghi phạm này lần lượt là Trần Tuấn Anh (sinh ngày 7-7-1993, làm việc tại Công ty VECE từ ngày 5-1-2015, nghỉ việc tại Công ty VEC E kể từ ngày 18-3-2018 và Nguyễn Vũ Hoàng Nam sinh ngày 21-6-1990, làm việc tại Công ty VECE kể ngày 14-3-2015, nghỉ việc tại Công ty VEC E kể từ ngày 4-2-2019, tuy nhiên trước đó Nam đã nghỉ không lương từ ngày 20-1-2019)

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty VEC E đã thực hiện công tác trấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường, bảo đảm hoạt động trên tuyến đường cao tốc HLD diễn ra bình thường, tiếp tục phục vụ lượng xe đông đảo tại dịp cao điểm tết Kỷ Hợi 2019.

Công ty VEC E cũng đã tăng cường công tác bảo vệ tại vị trí các trạm thu phí, đồng thời điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca.

Hiện nay, Công ty VEC E đang tiếp tục làm việc, cung cấp các thông tin cho các lực lượng chức năng của Tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công ty VEC E xin chân thành cảm ơn Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02), Cục An ninh mạng (A06), Cơ quan kỹ thuật hình sự (C09), trực thuộc Bộ Công An, Phòng Cảnh sát điều tra (PC02), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), trực thuộc Công an Tỉnh Đồng Nai, Công an Huyện Thống Nhất, Công an Huyện Cẩm Mỹ, Công an Thị xã Long Khánh, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Vũng Tàu (PC02) đã nhanh chóng, tích cực và làm việc với tinh thần quyết liệt trong việc điều tra vụ án. Các lực lượng này đã có tinh thần làm việc hết sức khẩn trương và trách nhiệm, bắt giữ các nghi phạm nhanh chóng ngay sau khi xảy ra vụ án, góp phần giữ vững trật tự an ninh và kịp thời trấn an tinh thần của toàn bộ Cán bộ Công nhân viên VEC E cũng như của dư luận xã hội trong những ngày đầu năm Tết Kỷ hợi 2019.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây sáng 7-2, chưa đầy 1 ngày sau, 2 nghi phạm được xác định là nhân viên cũ tại hệ thống đã bị trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ.

Hai nghi phạm đã bị bắt tại gần ga Sài Gòn khi đang chia nhau tiền cướp được và lên kế hoạch trốn chạy. Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp được hơn 2,2 tỉ đồng, 2 nghi phạm cùng bỏ trốn bằng xe máy, được khoảng 3 km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân nên nằm lại bên đường tàu cách hiện trường vài km.

Riêng Nam đưa xe máy đến gửi tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, rồi đến TP HCM thuê phòng trọ. Tại đây, Nam gọi điện cho Trần Tuấn Anh bắt taxi lên gặp nhau chia tiền, đồng thời nghe ngóng tình hình để bỏ trốn. Trong lúc bọn chúng đang chia tiền, đã bị trinh sát tóm gọn.

Văn Duẩn