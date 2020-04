Trong bối cảnh đó, sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 là hết sức kiên quyết, linh hoạt, cùng sự tuân thủ của người dân nước ta, đã đem đến những kết quả tích cực. Kết quả đó thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong chống đại dịch, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.



Trong hơn 2 tháng qua, ai cũng thấy rõ năng lực điều hành của Thủ tướng và Chính phủ với những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng: Vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn giữ vững ở mức đáng khích lệ; kinh tế - xã hội và an sinh, an toàn xã hội được duy trì, ổn định. Trong những nỗ lực đó, quan điểm của Đảng và nhà nước được quán triệt sâu rộng trong các chủ trương, chính sách, đó là làm tất cả vì dân, vì nước; mục tiêu cao cả nhất là cuộc sống của người dân an toàn, đất nước vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Trong cuộc họp Chính phủ ngày 1-4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày dự thảo về gói hỗ trợ an sinh xã hội nhằm khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra trị giá hơn 61.500 tỉ đồng. Đây là những giải pháp về an sinh xã hội có tính cấp bách được trình Chính phủ góp ý kiến nhằm hoàn thiện gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương phải xác định rõ đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, không được gian dối, trục lợi.

Quyết định này chứng tỏ Đảng và nhà nước luôn thấu rõ lòng dân, làm tất cả để cuộc sống nhân dân được cải thiện. Những ngày qua, biết bao người nghèo, người lao động trong doanh nghiệp, lao động khu vực phi kết cấu bị mất việc... phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Họ vừa mất việc, thiếu việc làm, tuân thủ quy định về giãn cách xã hội, phải ở lại trong các nhà trọ, không thể trở về địa phương... Cả xã hội đã cùng chung tay đùm bọc, giúp họ đắp đổi qua ngày. Sự hỗ trợ từ chính quyền, tổ chức Công đoàn, cùng tấm lòng của các mạnh thường quân, các chủ đại lý vé số, các chủ nhà trọ... đã giúp người nghèo vượt khó, tiếp thêm niềm tin vào tình người và những đức tính cao đẹp của người Việt Nam.

Nay với chính sách căn cơ, trên diện rộng của Chính phủ cùng nỗ lực thực hiện ở các địa phương, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được tiếp sức để vượt khó, chống dịch thành công. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, cùng sự chung tay của xã hội, ý thức của từng người dân, chúng ta tin tưởng dịch bệnh sẽ qua, cuộc sống trở lại bình thường. Trong quản lý tầm vĩ mô với các quyết sách quan trọng, Đảng và nhà nước vẫn dành sự ưu ái đến từng số phận con người, luôn vì dân mà hành động. Vì vậy, hướng theo lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.