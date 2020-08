Nghe công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 là người quen, chị lại lo lắng không ngủ được, lo cho đồng nghiệp, cho người thân của họ cũng đang cách ly tập trung. Bé con trong bụng đạp liên tục mỗi khi cảm xúc của chị dâng trào. Chị lại xoa bụng thì thầm: "Ráng đợi đủ ngày hãy ra nha con. Khi đó hết lệnh cách ly, con sẽ được gặp tất cả mọi người trong gia đình".



Nhưng ai ngờ con lại chọn giờ sinh ngay lúc BV của mẹ gia hạn thêm 14 ngày phong tỏa lần hai. 0 giờ ngày 11-8, nhận tin mẹ tròn con vuông trong phòng cách ly của BV, ai nấy đều mừng vui, như trút hết mọi lo lắng. Tháng cuối của thai kỳ thường phụ nữ ăn uống không ngon, lại mất ngủ, đau lưng... Nhưng dịch Covid-19 ập tới, mẹ con chị lại phải thích ứng với những điều tưởng như không thể để động viên nhau mọi thứ sẽ ổn thôi.

2. Em tuổi 25 tràn đầy nhựa sống, khuôn mặt đẹp, bàn tay đẹp. Em luôn được lựa chọn để đi biểu diễn văn nghệ của BV. Giờ dịch Covid-19 tràn qua, tuổi trẻ đầy sức sống và nhiệt huyết nên em cứ hăng hái lên đường theo nhiệm vụ được giao. Tốc độ làm việc liên tục, đeo khẩu trang dày cộm, bàn tay đẹp cũng bị phủ bởi vài đôi găng tay đến nỗi khi tháo đôi găng sau giờ làm việc, em không tin được đó là tay mình. Tấm kính che mặt cùng bộ đồ bảo hộ màu trắng khiến bệnh nhân không còn thấy má lúm đồng tiền, dáng mảnh khảnh và cả khuôn mặt đẹp em hay cười nữa.

Nhận tin em mang số báo danh tiếp theo, lòng tôi bồi hồi và chợt nghĩ: Bây giờ em đang khóc, vì thời gian về với con còn xa lắm. Tôi không dám gọi chỉ nhắn tin động viên: "Em ơi, em nghỉ xíu đi. Em mệt rồi, hãy để mọi người chăm sóc lại như em đã từng chăm sóc bệnh nhân nhé!".

3. Tôi lại lần nữa hẹn cái ôm, cái hôn với con khi nhận được thông báo BV tiếp tục gia hạn cách ly. Nhiều bé đã giận lẫy ba và mẹ khi đến hẹn lại chưa chịu về. Tôi đành an ủi con: Khi cuộc chiến kết thúc là lúc gia đình mình sẽ đoàn tụ trong bình an và kế hoạch mùa hè dang dở lại tiếp tục. Đừng khóc vì vắng hơi ấm của ba mẹ, hãy cười thật to để ba mẹ có động lực mà tiếp tục chiến đấu con nhé!

Dịch không làm chúng ta gục ngã nhưng lại tập cho chúng ta - những người mẹ - biết kiên nhẫn hơn và tập cho những đứa con biết sống tự lập.

Cuộc chiến này nào của riêng ai!...