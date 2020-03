Số liệu đánh giá từ Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ ở 198 tuyến đường tại TP HCM cho biết năm 2019 có 49 tuyến thông thoáng (chiếm 24,75%), 120 tuyến có chuyển biến (chiếm 60,61%) và 29 tuyến bị đánh giá còn phức tạp (14,65%). Các địa phương bị đánh giá có nhiều hạn chế trong công tác này và cần tăng cường chấn chỉnh gồm các quận 5, 8, Gò Vấp và huyện Bình Chánh.

Theo Ban An toàn giao thông TP, việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại TP năm 2019 đạt được một số kết quả tích cực, nhiều địa phương đã đưa ra các mô hình, sáng kiến để quản lý lòng đường, vỉa hè tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại nhiều hạn chế, do đó năm 2020, Ban An toàn giao thông đang kiến nghị UBND TP sớm ban hành quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Đồng thời, các quận, huyện cần xây dựng đề án quản lý, sử dụng lòng lề đường và đề ra mục tiêu, lộ trình, giải pháp thực hiện đối với từng tuyến đường, địa bàn, khu vực cụ thể... Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý.