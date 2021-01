Trong ngày 4-1, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới, đều nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM.



Ngăn chặn biến thể mới lây lan

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đến nay Việt Nam đã ghi nhận 1.497 bệnh nhân Covid-19. Trong 4 ngày đầu năm 2021, Việt Nam phát hiện thêm 31 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh.

Để tiếp tục khống chế và kiểm soát thành công dịch Covid-19, Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ: Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng và các cơ quan liên quan dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hiện hơn 40 quốc gia đã có quyết định tương tự, do mức độ lây lan của biến thể virus này.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh với khả năng lây truyền tăng hơn 70% so với các chủng virus trước đây và đã nhanh chóng lan nhanh ra nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đến ngày 3-1-2021 đã ghi nhận 34 quốc gia có biến thể mới của SARS-CoV-2. Hiện nay, hơn 40 quốc gia đã đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh và các quốc gia có ghi nhận biến thể mới của SARS-CoV-2 để ngăn chặn biến thể mới lây lan.

Tại Việt Nam, qua kết quả giám sát, xét nghiệm, nuôi cấy, giải trình tự gien của 6 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN50 từ Anh về sân bay Cần Thơ ngày 22-12-2020 đã phát hiện 1 trường hợp bệnh nhân 1435 nhiễm virus SARS-CoV-2 có biến thể VOC 202012/01. Đây là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Bệnh nhân được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Sau vắc-xin Nano Covax, Việt Nam sắp đưa vào thử nghiệm vắc-xin thứ hai trên người là Covivac. Ảnh: NGỌC DUNG

Đang đàm phán mua 30 triệu liều vắc-xin

Tại cuộc họp báo ngày 4-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Việt Nam đang đàm phán mua vắc-xin Covid-19 với các đối tác từ 4 nước: Anh có vắc-xin của Công ty AstraZeneca, Mỹ có Công ty Pfizer, Nga có vắc-xin Sputnik V và của Trung Quốc.

Việt Nam đang song song đàm phán. Tất cả các đơn vị đều yêu cầu ký biên bản bảo mật thông tin. Theo kết quả ban đầu với đối tác ở Anh, Việt Nam đã ký kết để đối tác bảo đảm cung cấp vắc-xin Covid-19 cho 15 triệu dân, khoảng 30 triệu liều, thời gian cung cấp theo lộ trình từ quý I đến quý IV/2021. Đối tác tại Mỹ cũng bước đầu cho biết sẽ cung cấp vắc-xin theo lộ trình đến hết quý IV/20201. Riêng của Nga, Bộ Y tế đàm phán có thể Việt Nam sẽ sản xuất theo chuyển giao công nghệ của Nga tại một công ty trực thuộc Bộ Y tế.

"Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, luật Việt Nam chưa có những nội dung này nên đang xin ý kiến các bộ, ngành. Nếu trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Bộ Chính trị" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Chiều cùng ngày, đại diện Bộ Y tế và Trường ĐH Y Hà Nội đã họp bàn về việc tiêm thử nghiệm vắc-xin Covivac do Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) trên người tình nguyện, dự kiến vào ngày 21 và 22-1. Trong tuần này, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (Bộ Y tế) sẽ họp thẩm định hồ sơ để xem xét đưa ra quyết định cho phép thử nghiệm lâm sàng Covivac. Trước khi hoàn tất hồ sơ thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin Covivac đã được nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật, đánh giá về an toàn và tính sinh miễn dịch, cho kết quả tốt. Mẫu vắc-xin Covivac cũng được đánh giá tại Mỹ và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC, cho biết việc rút ngắn gần 2 tháng thử nghiệm vắc-xin này so với dự kiến ban đầu không phải là yếu tố quy trình công nghệ mà rút ngắn về thủ tục. Vắc-xin này sẽ được tiêm thử nghiệm trên nhiều nhóm người tình nguyện với các liều khác nhau (1 mcg, 3 mcg); mỗi người cần tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày. Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm Covivac giai đoạn 1 có độ tuổi từ 18-59 và là người khỏe mạnh. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4-2021.

So với vắc-xin Nano Covax (do Công ty Nanogen sản xuất) đang thử nghiệm giai đoạn 1, vắc-xin Covivac có sự khác biệt về công nghệ nhưng cả hai đều bảo đảm an toàn theo quy định. Nếu kết quả của 3 giai đoạn đều tốt, vắc-xin Covid-19 thứ hai của Việt Nam sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm 2021.