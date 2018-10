Vĩnh biệt nhà lãnh đạo xuất sắc

07/10/2018 05:17

Sáng 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng - theo nghi thức Quốc tang.



Từ sáng sớm, hàng trăm đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân đã xếp hàng chờ vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Mở đầu buổi lễ, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội Ảnh: NGÔ NHUNG

Xúc động ghi vào sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế...".

Đoàn Chủ tịch nước do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, quyền Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, làm trưởng đoàn,... đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

* Tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), Đoàn Đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước nghỉ hưu tại TP HCM và thành viên Ban Tổ chức lễ tang, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn LĐLĐ TP HCM viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân viết: "Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. Chúng ta nguyện học tập tấm gương của đồng chí, không ngừng nỗ lực phấn đấu, gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần sáng tạo của nhân dân xây dựng TP HCM phát triển nhanh, bền vững với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước".

Vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười còn có đông đảo bạn bè quốc tế, đại diện các cơ quan nước ngoài tại TP HCM. Đến 16 giờ, tại Hội trường Thống Nhất đã có hơn 300 đoàn với khoảng 6.000 người đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Quốc tế tiếc thương Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn, đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đoàn Đại biểu Vương quốc Campuchia do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia - Bộ trưởng Bộ Quan hệ Thượng viện, Quốc hội và Thanh tra, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do bà Olga lidia Tapia Iglesia - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba - làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản đã vào viếng. Trong ngày, nhiều vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cùng thời gian này, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài cũng mở sổ tang và tổ chức viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. B.T.Th

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam DANIEL J. KRITENBRINK: Thúc đẩy Việt - Mỹ hòa giải Trong suốt nhiệm kỳ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Mỹ đã giải quyết vấn đề trong lịch sử giữa hai nước một cách cởi mở, thúc đẩy tiến trình hòa giải và thiết lập quan hệ song phương chính thức vào năm 1995. Nhờ di sản của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chính phủ và người dân hai nước đã phát triển quan hệ đối tác và quan hệ hữu nghị sâu rộng. Ông JONATHAN DUNN, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam: Nỗ lực cải cách kinh tế Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đã có những đóng góp to lớn cho những nỗ lực cải cách kinh tế thời kỳ đầu của Việt Nam, qua đó giúp cải thiện vượt bậc cuộc sống người dân Việt Nam. Bà NGUYỄN THỊ KIM HỒNG (68 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh): Sống bình dị, thương dân Nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mất, tôi cùng đồng đội là thanh niên xung phong một thời đã bắt xe lúc 5 giờ từ Tây Ninh đến TP HCM để viếng. Những công lao đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rất to lớn. Ông rất bình dị, thương dân, hết lòng vì nước, vì dân nên chúng tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho ông.

AN HIÊN - TRƯỜNG HOÀNG