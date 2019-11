Trưa 8-11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong tại Anh nhằm bàn biện pháp bảo hộ công dân.



Trước đó, đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng dẫn đầu đã sang Anh từ ngày 3-11 để phối hợp các cơ quan hữu quan của Anh đẩy nhanh tiến trình xác minh nhân thân và phối hợp giải quyết.

Bộ Ngoại giao đã tích cực phối hợp các địa phương liên quan để tổng hợp nguyện vọng của các gia đình trình báo có người thân mất tích tại Anh trùng khớp với số nạn nhân, hướng dẫn các gia đình thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật Anh để có thể làm thủ tục nhận thi hài.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cho hay đã nhận văn bản từ Bộ Ngoại giao đặt lịch làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch đưa, đón nạn nhân về nước. Tuy vậy, hiện chưa có lịch trình cụ thể.

Một gia đình ở Nghệ An lập bàn thờ chờ đón con về Ảnh: Đức Ngọc

Ngay sau khi Bộ Công an ra thông cáo về vụ việc vào tối 7-11, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân người Nghệ An và cho biết tỉnh sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Tại Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cũng có thư gửi gia đình nạn nhân và cho biết Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng chủ động nắm thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân; chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Hiện Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ đưa nạn nhân về gia đình.

Tính đến ngày 8-11, Nghệ An có 21 gia đình và Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc khi trên đường sang Anh. Gia đình các nạn nhân cho biết đã nhận được điện từ Bộ Ngoại giao thông báo và chia buồn.

Danh tính 39 nạn nhân Ngoài nạn nhân Đinh Đình Bình và Đinh Đình Thái Quyền, Phan Thị Thanh cùng quê Hải Phòng; Trần Ngọc Hiếu quê Hải Dương; Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hà và Dương Minh Tuấn quê Quảng Bình; Nguyễn Bá Vũ Hùng quê Thừa Thiên - Huế, số còn lại có 10 nạn nhân quê Hà Tĩnh, gồm: Võ Nhân Du, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Huy Hùng, Võ Văn Linh, Nguyễn Đình Lượng, Phạm Thị Trà My, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Huy Phong, Trần Khánh Thọ, Bùi Phan Thắng; 21 nạn nhân quê Nghệ An, gồm: Cao Tiến Dũng, Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Hiệp, Hoàng Văn Hợi, Nguyễn Văn Hùng, Trần Hải Lộc, Võ Ngọc Nam, Trần Thị Ngọc, Bùi Thị Nhung, Trần Thị Mai Nhung, Phạm Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Trọng Thái, Cao Huy Thành, Lê Ngọc Thành, Trần Thị Thơ, Hoàng Văn Tiếp, Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Thọ Tuân, Đặng Hữu Tuyên, Nguyễn Thị Vân. Ng.Hưởng