Chiều 3-4, thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - cho biết lực lượng công an quận đang tiến hành lấy lời khai, làm rõ hành vi của 9 đối tượng liên quan đến vụ việc 2 chiến sĩ công an quận này hy sinh.



"Con đi rồi mẹ sống một mình, Tuấn ơi!"

Theo thượng tá Mẫn, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2-4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Trung tâm đã báo về Công an quận Sơn Trà và đơn vị cử lực lượng trực gồm đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, công tác tại Đội CSGT - Trật tự) và trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, công tác tại Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp) truy đuổi nhóm đối tượng trên. Khi đến chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, 2 chiến sĩ xảy ra va chạm giao thông và tử vong tại chỗ.

Có mặt tại Nhà Tang lễ TP Đà Nẵng từ sớm, mẹ, vợ và 2 con của đại úy Đặng Thanh Tuấn khóc nghẹn. Đôi mắt như lạc thần, bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1957, mẹ đại úy Tuấn) cho biết anh là con trai duy nhất của bà, cũng là niềm tự hào của gia đình khi có người con phục vụ trong đội ngũ Công an Nhân dân. Từ thời học phổ thông, anh Tuấn ước mơ làm công an để góp sức vì sự bình yên của người dân. Với những nỗ lực, cống hiến của mình, anh được phục vụ lâu dài trong ngành, tốt nghiệp đại học chuyên ngành cảnh sát điều tra.

Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chia buồn với mẹ đại úy Đặng Thanh Tuấn Ảnh: QUANG LUẬT

Vừa chịu tang chồng chưa lâu, bà Hảo lại cạn nước mắt khi hay tin con mình tử nạn. Bà nấc nghẹn: "Chỉ một ngày trước đó thôi, nó đưa vợ con về thăm mẹ. Tôi nấu cơm cho nó ăn. Trước khi về, nó còn gửi cho tôi một hũ mắm tôm nói mẹ để dành ăn. Không ngờ đây là lần cuối cùng mẹ con tôi được gặp nhau. Con đi rồi mẹ sống một mình, Tuấn ơi?" - bà Hảo nghẹn ngào.

Trước sự ra đi quá đột ngột của người con trai cả, ông Võ Xuân Tài (SN 1969, bố của trung sĩ Võ Văn Toàn) như chết lặng. "Đứa con trai duy nhất của tôi mới đó còn nói cười qua Zalo với gia đình, giờ đã đi xa mãi mãi" - ông Toàn đau xót.

Ông Tài nhớ như in nụ cười của con khi được nhận quyết định về công tác tại Công an quận Sơn Trà. Nhận nhiệm vụ trực chiến ở đơn vị, Toàn hiếm khi được về nhà. Lần gần nhất, cả gia đình sum họp là tiệc sinh nhật của em gái Toàn, vào ngày 14-3.

"Trưa 2-4, Toàn nhờ mẹ làm giúp 2 phần bún xào măng để gửi đến đơn vị cho mình và đồng chí Tuấn cùng ăn. Đến tối, sau khi làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch Covid-19 trở về, cả tổ trực cùng nấu vội gói mì tôm thì tiếp tục nhận tin báo về nhóm đua xe cướp giật. Tổ trực của đại úy Tuấn và con tôi lên đường làm nhiệm vụ khi bát mì vẫn còn chưa ăn hết" - ông Tài nhớ lại trong nước mắt.

Xử lý nghiêm minh

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 3-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lên án mạnh mẽ đối với nhóm thanh niên tham gia đua xe tại TP Đà Nẵng khiến 2 chiến sĩ hy sinh vào tối 2-4. Phó Thủ tướng đề nghị Công an TP Đà Nẵng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết ngay từ khi nhận được báo cáo của Công an TP Đà Nẵng về vụ việc 2 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng tích cực truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Người thân đại úy Đặng Thanh Tuấn đau buồn trước sự hy sinh của anh Ảnh: QUANG LUẬT

Còn theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngay trong đêm 2 chiến sĩ hy sinh, Thiếu tướng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra. Trong lúc đó, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 8 đối tượng (cùng thường trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). Đến sáng 3-4, Công an huyện Hòa Vang xác minh và tạm giữ thêm 1 đối tượng trú tại huyện này.

Theo thượng tá Phan Minh Mẫn, lời khai ban đầu của 9 đối tượng thừa nhận có hành vi tổ chức đua xe trái phép. Đối với thông tin cướp giật là từ tin báo của người dân về Trung tâm Chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà đang điều tra.

"Cảm xúc của tôi là rất đau, sự ra đi của 2 đồng chí quá đột ngột" - thượng tá Mẫn thốt lên khi trao đổi với báo chí bên lề lễ tang của đại úy Tuấn. Theo Trưởng Công an quận Sơn Trà, sự ra đi của 2 chiến sĩ để lại nỗi đau vô cùng to lớn đối với lực lượng công an quận cũng như 2 gia đình.

Theo trung tá Hồ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Sơn Trà, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân hạn chế ra đường để phòng ngừa dịch bệnh lây lan nên lưu lượng xe trên đường rất ít, các đối tượng lợi dụng để tổ chức đua xe trái phép, dẫn đến sự việc đau lòng, 2 chiến sĩ hy sinh. Phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng, trung tá Linh nhấn mạnh: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không để tình trạng này tái diễn".

Liên quan đến vụ việc, tối 3-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 trong 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001), Nguyễn Văn Giang (SN 2003), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Lê Ngọc Cường (SN 1994), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000), Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh (cùng ngụ quận Cẩm Lệ). Do 2 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi nên được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh.

Thăng hàm, làm thủ tục công nhận liệt sĩ Ngày 3-4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng hàm cấp bậc từ hàm đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Đặng Thanh Tuấn. Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với đồng chí Võ Văn Toàn. Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin thêm Bộ Công an cũng đã duyệt trợ cấp đột xuất theo trình tự Quỹ Phòng Chống tội phạm trung ương 50 triệu đồng mỗi gia đình; đồng thời đề xuất các đơn vị trích quỹ nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho 2 chiến sĩ. Chia sẻ mất mát với gia đình 2 chiến sĩ, UBND TP hỗ trợ mỗi gia đình 2 chiến sĩ 50 triệu đồng. UBND quận Sơn Trà cũng có mức hỗ trợ tương tự.