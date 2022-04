Sáng 9-4, ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - cho biết đã ký công văn gửi Báo Người Lao Động, phản hồi thông tin báo nêu về quán hải sản Năm Rảnh - đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây.

Theo ông Hùng, sau khi Báo Người Lao Động đăng bài viết "Ăn hải sản hơn 2 triệu, khách nhận phiếu tính tiền hơn 3 triệu đồng", quận Sơn Trà đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 cùng UBND phường An Hải Tây thực hiện việc kiểm tra, xử lý.

Qua làm việc, bà Hồ Thị Thu Trang, chủ quán Năm Rảnh, tường trình, tại thời điểm xảy ra vụ việc, quán đông khách, nhân viên phục vụ mới nên xảy ra sự cố nhầm lẫn. Khi khách có phản ánh về hóa đơn, chủ quán đã giải thích đây là phiếu tạm tính, nếu khách đối chiếu chưa đúng thì quán sẽ điều chỉnh lại rồi in hóa đơn chính thức. Bà Trang thừa nhận với cơ quan chức năng thiếu sót và đã thực hiện xin lỗi khách hàng vì sự cố nêu trên.

Phản hồi của UBND quận Sơn Trà về vụ việc xảy ra tại quán hải sản Năm Rảnh

Ông Hùng cho biết nội dung phản ánh của Báo Người Lao Động là đúng. Tại thời đểm kiểm tra, quán Năm Rảnh có bảng niêm yết giá, phiếu tạm tính cho khách ghi đúng giá niêm yết. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Trang chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, thường xuyên quán triệt nhân viên thực hiện văn minh thương mại trong kinh doanh. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu quán tiếp tục niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

Ông Hùng cho hay sau kiểm tra, UBND quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Anh Năm Dana (chủ sở hữu quán Năm Rảnh) 25 triệu đồng vì hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo ông Hùng, qua sự việc trên, quận đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn trong các hoạt động kinh doanh ăn uống, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đặc biệt, quận này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện văn minh trong kinh doanh, tuyệt đối không chặt chém... nhằm tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến tham quan, du lịch trên địa bàn.

Hai phiếu tính tiền khách nhận được trước và sau phản ánh

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-3, một tài khoản facebook đã đăng lên các diễn đàn, phản ánh việc quán hải sản Năm Rảnh nhập nhằng trong việc tính tiền cho khách. Chủ tài khoản này phản ánh: "Ai đi chơi, du lịch, ăn uống Đà Nẵng nhớ tránh quán này ra nhé. Chém giá kinh khủng, nói hết nước bọt mới được kiểm tra lại. May còn tỉnh, say là mất tiền rồi".

Kèm theo đó là ảnh minh họa 2 phiếu tính tiền, 1 phiếu được xuất trước có tổng số tiền khách phải thanh toán 3.374.000 đồng. Phiếu sau khi khách phản ánh dư món, được tính lại với tổng số tiền là 2.345.000 đồng.

Chủ quán hải sản này khẳng định quán không cố tình tính dư món để gian lận với khách

Giải thích với phóng viên, bà Hồ Thị Thu Trang cho biết thông thường khi khách kêu tính tiền, nhân viên thu ngân sẽ xuất phiếu tạm tính. "Phiếu này dựa vào số lượng thức ăn và nước mà khách gọi ban đầu và bổ sung sau đó do nhân viên phục vụ bàn ghi. Sau đó, nhân viên đưa cho khách để kiểm tra lại. Nếu đúng thì thanh toán theo phiếu, nếu bị dôi dư như thiếu hoặc thừa món thì khách phản ánh để được nhân viên tính lại" - bà Trang cho hay.

Quận Sơn Trà đã chỉ đạo phường An Hải Tây vào cuộc kiểm tra, xử lý ngay sau phản ánh. Sau đó, Báo Người Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây để lấy thông tin về kết quả kiểm tra của phường này. Tuy nhiên, ông An liên tục báo bận họp nên không thể cung cấp thông tin.