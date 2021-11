Ngày 19-11, nhiều người cho bà B.T.T.N. (SN 1974, trú thôn Vinh Đức, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vay tiền đang tiếp tục làm đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết.



Nhiều người khiêng quan tài đến nhà đòi nợ

Bà Ngô Thị Thanh Trúc (SN 1975, ngụ xã Đức Minh) cho biết bà và bà N. nhà gần nhau, có mối quan hệ thân quen từ trước và nhiều lần bà N. vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng. Ngày 5-6-2020, bà N tính toán và ghi giấy chốt số tiền còn nợ bà Trúc là 6 tỉ đồng. Đến ngày 8-6, bà N tuyên bố vỡ nợ, không trả tiền cho bà Trúc.

Sau khi tố cáo lên cơ quan công an, ngày 14-11, bà Trúc nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông có nội dung "chỉ là quan hệ dân sự, không có sự việc phạm tội".

Không đồng tình, bà Trúc làm đơn khiếu nại việc không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông. Trong đơn, bà Trúc cho rằng việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo "chỉ là quan hệ dân sự, không có sự việc phạm tội" là không khách quan, và không đúng quy định pháp luật, không nhìn nhận rõ mục đích và động cơ của bà N. Mặt khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông không đánh giá đúng hành vi vay nợ với số tiền lớn nhưng cố tình không trả, dùng cách thức xảo quyệt tuyên bố vỡ nợ, lên kế hoạch một thời gian dài cố tình tẩu tán tài sản để thoái thác nghĩa vụ trả nợ.

Cũng theo đơn, hành vi của bà N trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ đối với bà Trúc, làm cho gia đình bà rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thậm chí, đã có lúc bà Trúc nghĩ đến cái chết. Bà Trúc cũng liệt kê hàng loạt tài sản và cho rằng bà N đã đã tẩu tán, chuyển quyền sở hữu cho người thân.

Còn theo ông Đặng Hoàng Minh Nhật (SN 1976), nhà ông cách nhà bà N khoảng 100m. Ngày 31-5, bà N vay của gia đình ông 2,6 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng với lãi suất bà N đưa ra là 1.000 đồng/triệu/ngày (không tính ngày thứ 7 và chủ nhật vì ngân hàng không làm việc).

Bất ngờ đến sáng 8-6, ông Nhật thấy nhiều người tới nhà bà N đòi nợ nên ông mới biết bà vay mượn nhiều người. Lúc đó, bà N nói rằng đã vỡ nợ, không có tiền trả. "Bà N vay tiền của tôi được 1 tuần thì tuyên bố vỡ nợ dù không kinh doanh buôn bán gì. Điều này chứng tỏ bà N đã cố tình chiếm đoạt tài sản của tôi nhưng cơ quan công an trả lời chỉ là giao dịch dân sự, không khởi tố vụ án" - ông Nhật nói.

Cũng theo ông Nhật, trong số tiền ông cho bà N vay có tiền của người thân, có 700 triệu đồng ông thế chấp nhà vay ngân hàng. Đến ngày 24-6, đến hạn trả ngân hàng nhưng bà N không trả tiền nên ông phải bán nhà trả nợ. "Nhà bán cho người thân nên họ đang cho gia đình ở nhờ. Gia đình tôi đã rơi vào cảnh bi đát, con cái đi học không có tiền, tôi giờ giống như người đi xin ăn hàng ngày" - ông Nhật cho biết thêm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 17-11, nhiều người dân tập trung tại nhà bà B.T.T.N. để đòi nợ. Trong đó, một số người đã khiêng 1 chiếc quan tài từ ngoài đường vào đặt trong sân nhà bà N.

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết xác minh ban đầu, số người trên bị bà N. nợ khoảng 24 tỉ đồng. Những người dân này đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an tỉnh Đắk Nông. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa.