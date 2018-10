Vụ mẹ trẻ 16 tuổi cầu cứu vì chồng bạo hành: Người chồng nói mình bị oan?

05/10/2018 14:54

Ngày 5-10, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ bạo hành gia đình xảy ra tại một gia đình ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa) gây xôn xao dư luận.



Nạn nhân là chị H. Th. M. T (SN 2002) "tố" chồng là Đinh Quốc Tuấn (SN 1995, ngụ thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa) nhiều lần hành hung gây thương tích, phải đăng lên mạng xã hội Facebook cầu cứu gây phẫn nộ.

Chị T. lên Facebook nói rằng mình bị chồng bạo hành

Liên quan đến sự việc này, để dư luận có cái nhìn khách quan và nhiều chiều, phóng viên Báo Người Lao Động đã nối máy với anh Đinh Quốc Tuấn (chồng nạn nhân - người bị chính vợ mình "tố" bạo hành). Anh Tuấn nói tất cả những lời vợ mình "tố" chồng rồi đăng Facebook và phản ánh với báo chí là sai sự thật và cho rằng bản thân mình bị oan trước những lời tố cáo đó.

"Em có tát vợ, nhưng không phải như vợ em nói và mọi người nghĩ. Nói thế oan cho em lắm!" - Tuấn nói.

Tuấn kể rằng, lúc vợ mình (chị T.) mang bầu ở tháng thứ 8 (tức khoảng tháng 6-2018), trong một lần 2 vợ chồng đi đám giỗ. Trên đường về nhà, giữa 2 vợ chồng trẻ có xảy ra ghen tuông rồi cãi nhau. "Đang chạy xe, bất thình lình vợ em nhảy xuống khỏi xe máy vì sợ làm như thế sẽ sẩy thai nên em có tát vợ một cái. Còn lần gần đây nhất thì câu chuyện dài lắm anh à, một lời khó có thể mà nói hết được" - Tuấn thở dài.

Nói về những hình ảnh vết bầm tím khắp mặt, trên cơ thể vợ mình được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, Tuấn phủ nhận là do mình hành hung mà cho rằng có thể là do bố vợ đánh. "Những vết thâm đó là do bố vợ uống rượu ở nhà em và tức giận vì vợ em nói không chịu nghe nên bố vợ tát vài cái" - Tuấn phân trần.

Theo Tuấn, lần gần nhất mà bản thân mình đánh vợ là cách đây khoảng 8 - 9 ngày trước. "Lúc đó do 2 vợ chồng có mâu thuẫn cãi nhau về chuyện dọn cơm nước để ăn mà vợ không dọn, em thì đi làm cả ngày quá mệt. Lúc đó nóng nảy em có tát vợ 1 cái. Mong mọi người tìm hiểu kỹ càng rồi nhận xét về em" – Tuấn phân bua.

Chị T. kể lại vụ việc với PV Báo Người Lao Động

Trong khi đó, trả lời với phóng viên Báo Người Lao Động hôm 3-10 tại nhà mẹ ruột, chị H. Th. M. T (vợ Tuấn) với thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác khẳng định hình ảnh những vết bầm tím trên khuôn mặt và cơ thể là do chồng mình hành hung cách đây không lâu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 1-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin vụ bạo hành gia đình gây xôn xao dư luận. Khi vừa đăng tải, status có nickname là "H. Th. M. T" nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng.

Chị T. cho biết khi đang học lớp 9, chị đã quen với Đinh Quốc Tuấn. Trong một lần trót dại, lỡ trao thân cho Tuấn dẫn đến mang thai. Tháng 12-2017, cả 2 gia đình nội ngoại đã làm đám cưới nhưng do cả 2 chưa đủ tuổi nên chưa được pháp luật công nhận.

Qúa trình sinh sống bên nhà chồng, từ lúc mang thai cho đến sinh con, chị T. liên tục bị người chồng vũ phu hành hung bằng những trận đòn tàn nhẫn. Tháng 7 vừa rồi, chị T. sinh con nhưng Tuấn vẫn liên tục đánh đập, đuổi ra khỏi nhà dù con đang rất nhỏ khiến chị gần như suy sụp tinh thần hoàn toàn.

Qúa uất ức, mới đây, chị T. đã lên trang Facebook cá nhân thuật lại quá trình bị chồng hành hạ, đánh đập trong một thời gian dài. Nói về nguyên nhân bị chồng liên tục bạo hành, chị T. cho hay Tuấn là một người nghiện cờ bạc bởi thế mà nhiều tài sản trong nhà "đội nón" ra đi. Mỗi lần thua bài hay đi nhậu về mà vợ có nhắc nhở là bị chồng hành hung. "Biết vậy, nhiều lần em không nói gì nhưng vẫn bị anh ta đánh đập rất tàn nhẫn" - chị T. nghẹn lòng.

H. Phúc