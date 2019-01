Vụ quản lý thị trường làm luật: Bắt Đội phó Đội QLTT số 8

28/01/2019 16:28

Hình ảnh các cán bộ QLTT vào nhà dân làm luật bị camera ghi lại.

Chiều ngày 28-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận thông tin cơ quan công an đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Quang, Đội phó Đội QLTT số 8, Cục QLTT Nghệ An.



Theo đó, ông Nguyễn Văn Quang, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 8 (Cục QLTT Nghệ An), đã bị Công an huyện Thanh Chương khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, ông Vi Văn Hùng, trú tại bản Noòng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết vào ngày 4-12-2018, có 3 người mặc đồng phục QLTT đi xe ôtô biển số xanh (37A 003xx) đến nhà ông giới thiệu là cán bộ Đội QLTT số 8, Cục QLTT Nghệ An nói nhận được đơn tố giác gia đình ông hành nghề bán thuốc nam không có giấy phép kinh doanh và không có chứng chỉ hành nghề. Những người này nói với ông Hùng rằng với vi phạm trên sẽ bị phạt 60 đến 70 triệu đồng và yêu cầu ông nộp phạt.

Ông Vi Văn Hùng (bên phải) trình bày sự việc với phóng viên Báo Người Lao Động.

Sau khi trao đổi với đoàn công tác là không có tiền để nộp, chỉ lo được khoảng 10 triệu đồng nộp phạt thôi, những người này không nói gì. Khi ông Hùng vào buồng ngủ để gom tiền thì 1 cán bộ đi cùng vào nói "đưa 6 triệu cũng được", ông Hùng đưa 6 triệu đồng cho người này rồi đi ra ngoài bàn. Sau đó, nhóm người này yêu cầu ông Hùng ký biên bản cam kết hoàn thiện các giấy tờ thủ tục về việc hành nghề và ra về.

Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh gia đình ghi lại. Đến ngày 27-12-2018, có một người mặc thường phục đến giới thiệu là cán bộ mới của Đội QLTT số 8 đến và đưa lại cho ông một chiếc phong bì (nghi bên trong có tiền) nhưng ông không nhận. Tuy nhiên, người này vẫn để phong bì lại và ra về.

Ngày 4-1-2019, Cục QLTT Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác (trong 15 ngày) đối với các ông: Nguyễn Văn Quang, Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh và nhân viên lái xe Nguyễn Thanh Thủy, vì bị tố liên quan đến việc "làm luật" hộ gia đình ông Vi Văn Hùng, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Ông Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường bị khởi tố trước đó.

Liên quan đên vụ việc trên ngày 18-1, Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

