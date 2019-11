Ngày 11-11, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức khen thưởng Đội CSHS, Công an quận Thủ Đức vì thành tích phối hợp cùng trinh sát Phòng CSHS, Công an TP HCM và các đơn vị khám phá nhanh vụ án các đối tượng truy sát Mai Văn Quân (ngụ quận Thủ Đức, còn gọi là Quân "khùng", Quân "xa lộ"...) tử vong.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Hồ Thanh Phương - nghi can cầm đầu trực tiếp vụ chém Quân "xa lộ"

Tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, đã biểu dương thành tích phối hợp bắt nhanh các đối tượng của trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức. Ông Cường tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, Công an quận Thủ Đức tiếp tục thể hiện trách nhiệm để bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Như Báo Người Lao Động thông tin do mâu thuẫn làm ăn giữa Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, có thẻ xanh Chính phủ Úc) và Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1) xung quanh việc mua bán căn nhà ở quận 1 với số tiền hàng chục tỉ đồng. Sau khi không đạt thỏa thuận, 2 người này tìm đến giang hồ để giải quyết.

Trung nhờ Quân "xa lộ" can thiệp và đụng độ với Linh và Hồ Thanh Phương (tên gọi khác Sử, SN 1986, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng) tại một quán nhậu ở Thủ Đức. Sau đó, nữ Việt kiều và Sử tụ tập đàn em lên kế hoạch truy sát Quân "xa lộ". Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 4-11, Quân "xa lộ" vừa rời nhà hàng - karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) thì bị hàng chục đối tượng tấn công bất ngờ, chém tử vong.



Đến nay, Phòng CSHS, Công an TP HCM đang tạm giữ các đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương; Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác Tâm Chùa, SN 1990, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản); Phan Thanh Giàu (tên gọi khác Ba Đen, SN 1990, 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc); Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác Bi, SN 1999, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Lê Minh Tiến (tên gọi khác Đỏ, SN 2002), Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Anh Trung và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi truy sát Quân "xa lộ" tử vong tại nhà hàng - karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức).