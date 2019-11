Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát đường sắt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bị Đảng ủy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm trong việc cử cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ không đúng quy định. Vị trung tá này hiện đang bị xem xét điều chuyển đến nhận công tác tại đơn vị khác.



Tài xế chạy ra sau khi vào nhà dân. Ảnh: Nguyễn Đắc.

Thông tin trên được thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận vào sáng 21-11. Ngoài ra, 3 cán bộ, chiến sĩ khác do trung tá Hoàng phân công đi làm nhiệm vụ là ông Nguyễn Như Thành, Nguyễn Quốc Toản và Võ Bá Bình cũng bị kiểm điểm, hạ một bậc thi đua trong năm 2019.

Những người này bị kỷ luật, kiểm điểm sau khi Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vào cuộc xác minh nội dung bài báo Tài xế xe chở quá tải cầm giấy tờ vào "trình diện" trong nhà người dân đăng tải trên Báo Người Lao Động online vào đầu tháng 9 vừa qua.

Chiếc xe chở gỗ keo tràm dừng lại, tài xế nhảy xuống để chạy vào trong nhà dân. Ảnh: Nguyễn Đắc

Nội dung bài báo phản ánh rằng vào đầu giờ chiều 28-8, trước một nhà dân cạnh đường QL49A đoạn qua thôn Bình Tân, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) có xe ôtô biển xanh 75A-002.42 và một xe mô tô đặc chủng của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đậu sát đường. Tuy nhiên không thấy bóng dáng cán bộ, chiến sĩ CSGT hoặc người nào đứng ở vị trí này để làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát. Điều khó hiểu là chỉ trong thời gian ngắn, một loạt xe chở keo tràm có dấu hiệu chở quá chiều cao, quá tải lưu thông hướng từ A Lưới về TP Huế, khi đến vị trí này thì lái xe tự động "đá" xi nhan tấp vào lề đường dù chẳng có ai yêu cầu dừng xe vào kiểm tra. Sau đó, các tài xế tay cầm giấy tờ chạy xộc vào căn nhà người dân như "trình diện" một ai đó. Và chưa đầy nửa phút sau, họ đã quay lại rồi nhanh chóng nhảy lên xe đi tiếp.

Nhiều tài xế tự tấp xe để như vào "trình diện" một ai đó trong nhà. Hình ảnh ghi lúc 13 giờ 30 ngày 28-8. Thực hiện: Nguyễn Đắc

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn nói rằng trung tá Hoàng đã tự điều động cấp dưới đi làm nhiệm vụ mà không báo cáo, xin phép lãnh đạo phòng CSGT. Còn 3 vị cán bộ, chiến sĩ trên đáng lý ra sau khi thực hiện xong nhiệm vụ do đội trưởng phân công thì phải về đơn vị báo cáo nhưng họ ở lại nhà dân ăn cơm, tạo dư luận xấu. "Trong 2 tài xế dừng xe chạy vào nhà dân như phản ánh thì chúng tôi đã xác minh làm rõ là một người vào trả tiền cho chủ nhà, người còn lại đi vào nửa chừng thì quay ra khi chưa gặp ai" – thượng tá Tuấn nói.