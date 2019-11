Sáng 25-11, nguồn tin của Báo Người Lao Động tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết liên quan đến vụ ông Nguyễn Ngọc Thắng (30 tuổi, trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), là thầy giáo dạy võ, đã rèn luyện các học viên theo kiểu bạo lực, liên tục đấm, đá, đạp các học viên nhỏ tuổi khiến dư luận bức xúc, bất bình, Công an TP Vĩnh Yên và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đang xem xét việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thắng.

Hình ảnh thầy giáo vung chân đạp lên người một học viên - Ảnh cắt từ clip

Theo nguồn tin, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Yên vào cuộc điều tra, làm rõ.

"Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Vĩnh Yên và VKSND cùng cấp đang xem xét việc với các hành vi của ông Thắng thì có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không? Sau khi VKSND TP Vĩnh Yên có quyết định thì cơ quan chức năng mới xét đến việc xử lý đối với ông Thắng" - nguồn tin nói.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm có khả năng sẽ không khởi tố vụ án cũng như không khởi tố bị can đối với ông Thắng vì các em học viên trong lớp học võ không có hậu quả gì nghiêm trọng và gia đình các em cũng không có đơn hay ý kiến gì về việc xử lý đối với giáo viên này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 16-11, sau khi ăn cơm xong, do mong muốn các em học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi Hội khoẻ Phù Đổng ở tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Ngọc Thắng đã hướng dẫn các học sinh trong đoàn tiến hành khởi động để chuẩn bị cho cuộc thi đấu diễn ra vào chiều cùng ngày. Trong quá trình hướng dẫn các em học sinh khởi động, ông Thắng đã có những động tác mà ông cho là "ép học sinh tập căng cơ" quá sức, gây nên hình ảnh phản cảm không đúng mực.

"Hôm đó tập trung nhiều đội tuyển thi đấu nên tôi chỉ muốn làm màu, thể hiện bản thân để các đội khác biết chứ không phải đánh học sinh. Bình thường huấn luyện học sinh tôi không làm như vậy. Đây là hành vi bộc phát của tôi, chẳng có ai huấn luyện theo kiểu đó cả" - ông Thắng nói và cho rằng mục đích chỉ muốn giúp tinh thần của các em phấn chấn, làm nóng cơ thể để vào thi đạt kết quả tốt nhất.

Cũng theo ông Thắng, ông được một người quen giới thiệu đến huấn luyện lớp võ sinh này khoảng 8 buổi để chuẩn bị cho cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng. Trước ngày diễn ra cuộc thi, ông đã kết thúc khóa huấn luyện với nhóm võ sinh này. Tuy nhiên, lúc diễn ra cuộc thi, ông đã đến để động viên các em học sinh thi đấu và đã có hành vi thể hiện mình quá mức.