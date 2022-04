Thay vì đẩy hành lý từ ga quốc nội sang ga quốc tế cách đó 300 m để chờ xe buýt như mọi khi, sáng 18-4, chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) đã dễ dàng lên chuyến xe buýt mã số 152 ngay tại làn B của ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để về nhà.



Thuận tiện và tiết kiệm

Theo chị Thúy, trước đó do chưa biết nên theo thói quen, chị vẫn đẩy hành lý hướng từ ga quốc nội sang ga quốc tế. Thế nhưng, đi được khoảng 30 m, chị đã được an ninh sân bay hỏi và hướng dẫn quay về làn B, ô 18-19 của ga quốc nội để chờ xe buýt đến đón. "Khi đứng đợi, tôi cũng thấy lo nhưng khoảng 10 phút sau đã có xe buýt trờ đến" - chị Thúy kể lại.

Hành khách lên xe buýt tại làn B ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 18-4

Chị Thúy cho rằng việc xe buýt đón khách tại ga quốc nội thay vì quốc tế như trước đây, chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo hành khách "cùng buýt", hành khách không phải kéo hành lý đi xa, nhất là những người có con nhỏ, tay xách tay bồng. "Chưa kể, đi xe buýt tiết kiệm chi phí rất nhiều. Như tôi, nếu từ sân bay về khu Trung Sơn, đón taxi sẽ tốn khoảng 300.000 đồng, nhưng đi xe buýt chỉ tốn có 5.000 đồng. Như vậy, hỏi sao không vui, không mừng" - chị Thúy bày tỏ. Theo chị, lẽ ra phương án đưa xe buýt đón khách ở ga quốc nội được tính đến hôm Tết thì tình trạng ùn ứ chắc chắn sẽ giảm đáng kể.

Để trải nghiệm, cùng chị Thúy, chúng tôi lên xe buýt tuyến 152 (khu dân cư Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất) do tài xế Trần Thanh Vũ điều khiển. Tài xế Vũ cho biết từ 7 giờ đến 12 giờ, anh chạy được 7 chuyến đi và về, do là ngày đầu xe buýt đón khách thêm tại làn B ga quốc nội nên nhiều người chưa biết, lượng khách chưa nhiều. "Ngay cả bản thân tôi do quen chạy thẳng từ ga quốc tế ra đường Trường Sơn nên sáng nay phải vòng lại đón khách ở ga quốc nội vì chạy lố. Với những gì đang diễn ra và đặc biệt khi hành khách biết đến việc xe buýt đón khách ở ga quốc nội, tôi tin rằng lượng khách sẽ nhanh chóng tăng vì nhu cầu đi lại tại ga quốc nội rất cao" - tài xế Vũ dự đoán.

Chờ đến "tài" ở ga quốc tế, tài xế Trương Quốc Hùng nói anh tin rằng xe buýt ở sân bay sẽ hút khách. "Hai năm qua, xe buýt ngưng đón khách tại ga quốc nội theo yêu cầu của Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất dù nhu cầu hành khách cao khiến tôi rất tiếc vì lượng khách ra ga quốc tế để đi xe buýt quá ít. Thế nhưng, từ bây giờ, tôi tin mọi thứ sẽ khác" - tài xế Hùng khẳng định.

Ghi nhận trong ngày đầu xe buýt đón khách ở ga quốc nội cho thấy tại ô 18-19-20 được trang bị bảng hiệu "Khu vực đón - trả khách xe buýt" cũng như kẻ ô vàng để xe buýt dễ dàng ra vào đón khách.

Tăng chuyến nếu khách tăng

Tuy nhiên, không phải ai cũng may như chị Thúy và chúng tôi chỉ chờ 10 phút là có xe buýt, bởi do thời gian giãn cách giữa 2 chuyến khá dài, trung bình 20-35 phút/chuyến, khiến hành khách đợi chờ lâu.

Ngoài tuyến có trợ giá 152 là tuyến chính hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất còn có tuyến không trợ giá 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu). Ghi nhận trong ngày 18-4 cho thấy tuyến 72-1 vẫn chưa đón khách tại làn B, ga quốc nội. Thắc mắc, chúng tôi được an ninh sân bay hướng dẫn vào trong tòa nhà TCP. Đến quầy vé của tuyến 72-1, chúng tôi hỏi nhân viên thì nhân viên cho biết khi có nhu cầu chỉ cần đặt vé sẽ được nhân viên dẫn ra xe vì xe chưa đón khách ở làn B.

Liên quan việc này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP HCM, cho biết việc điều chỉnh lộ trình đón khách của 2 tuyến xe buýt 152 và 72-1 trong sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 18-4 nhằm kết nối thuận tiện việc đi xe buýt cho hành khách khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Có thể trong một hai ngày đầu, hành khách chưa nắm thông tin nên theo thói quen vẫn di chuyển đến ga quốc tế. Trung tâm khuyến khích nhà xe thông báo để hành khách nắm bắt. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ghi nhận số lượng hành khách đi xe để điều chỉnh biểu đồ giờ cho hợp lý, có thể sẽ tăng chuyến, giảm thời gian giãn cách giữa các chuyến để phục vụ hành khách tốt hơn" - bà Nguyễn Thị Dạ Thảo cho biết.

Riêng thông tin tuyến 72-1 chưa đón khách ở ga quốc nội, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM cho hay sẽ rà soát lại, tìm hiểu nguyên nhân.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP HCM, từ trước năm 2019, xe buýt được đón khách ở ga quốc nội nhưng sau đó Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lo ngại việc xung đột dòng xe, mất an toàn giao thông nên di dời trạm xe buýt từ ga quốc nội sang ga quốc tế cách đó 300 m. Từ khi xe buýt không còn đón khách ở ga quốc nội, sản lượng hành khách trên mỗi chuyến giảm 5-7 khách.

Lộ trình 2 tuyến xe buýt Tuyến 152 (KDC Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - đường Phạm Hồng Thái - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Nguyễn Thái Học - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc - đường 9A - chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 - khu dân cư Trung Sơn. Tuyến 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội - đường Mai Chí Thọ - đường cao tốc - Quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp - đường 30/4 - đường Nguyễn An Ninh - đường 2/9 - đường Lê Hồng Phong - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Bến xe Vũng Tàu.