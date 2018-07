Xác minh điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Nội bất xuất, ngoại bất nhập

20/07/2018 05:40

Khoảng hơn 10 giờ ngày 19-7, Tổ Công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có mặt tại trụ sở của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn (số 6, Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) để làm việc theo chỉ đạo của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, nhằm xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn năm 2018.



Hơn 23 giờ chưa nghỉ

Tổ Công tác gồm cán bộ Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD-ĐT và Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) - Bộ Công an do ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, làm trưởng đoàn.

Lý do có cuộc làm việc này là do những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm rất cao của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, môn sử có 4 thí sinh được 9 điểm, 21 thí sinh được 8. Môn văn có 5 thí sinh điểm 9 và 23 thí sinh được 8-8,75 điểm.

Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, ra "động viên" phóng viên nên ra về vì đã hết giờ làm việc và cũng chưa có thông tin gì từ Tổ công tác

Thành viên tổ công tác cũng như các cán bộ giáo dục của tỉnh Lạng Sơn và các thành phần liên quan đã làm việc xuyên trưa, ăn uống tại chỗ để sau đó tiếp tục làm việc. Đến gần 23 giờ, Tổ Công tác vẫn chưa nghỉ và chưa có một ai rời khỏi phòng họp ở tầng 4 của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn. Dưới chân cầu thang của tòa nhà luôn có 2 cán bộ an ninh trực và những người không có phận sự không được phép đi lên tầng trên của tòa nhà.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng rất nhiều phóng viên các báo có mặt tại trụ sở của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn nhưng chỉ được đứng ngoài sân để chờ kết quả của buổi làm việc của Tổ Công tác. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào được phát ra.

Phóng viên đã gọi đến số điện thoại của ông Sái Công Hồng nhưng đã bị tắt nguồn từ trưa, đến tối vẫn chưa mở lại. Còn điện thoại của ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, có tín hiệu nhưng không nghe máy.

Mới hé lộ một phần danh sách

Vào chiều tối 19-7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết ông không tham dự buổi làm việc đang diễn ra. "Tổ Công tác không có lịch làm việc với lãnh đạo tỉnh mà làm việc trực tiếp với cơ quan chuyên môn là ngành giáo dục của tỉnh để rà soát các quy trình, xem xét các nội dung có liên quan đến các vấn đề mà tổ quan tâm. Hiện tôi cũng chưa được lãnh đạo Sở GD-ĐT báo cáo nội dung buổi làm việc" - ông Thiệu nói.

Dù vậy, ông Thiệu cho biết ông đã nắm được danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường ở Hội đồng thi của tỉnh này. "Đây là những thí sinh tự do, là chiến sĩ công an nghĩa vụ, thi tại Trường THPT chuyên Chu Văn An, TP Lạng Sơn. Do sắp xếp điểm từ cao xuống thấp, danh sách chia sẻ trên mạng chỉ là trang đầu tiên với 35 thí sinh" - ông Thiệu nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng khẳng định: Ngay khi có dư luận râm ran, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu ngành giáo dục địa phương phải rà soát tất cả quá trình các khâu, từ tổ chức thi, chấm thi và các khâu có liên quan, để xem có vấn đề gì "lỗi" không. "Còn giờ, Tổ Công tác của Bộ GD-ĐT làm việc xong sẽ có ý kiến. Sau khi có thông tin chính thức, tỉnh sẽ công khai thông tin với báo chí" - ông Thiệu chia sẻ và nhấn mạnh: "Sau rà soát, nếu đúng có sai phạm, thì đương nhiên cứ theo quy định của pháp luật mà làm, sẽ xử đúng người, đúng tội".

Bài và ảnh: VĂN DUẨN