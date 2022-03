Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều cây xăng ở Hà Nội ngày 10-3, người dân đến đổ xăng đông hơn thường ngày.



Khan hiếm xăng RON95

Một cây xăng lớn trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm) tấp nập khách từ sáng sớm, tăng khoảng 30% so với mọi ngày, đông nhất vào buổi chiều. Anh Thạch Thái Trung, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết: "Nghe đài đưa tin giá xăng dự báo tăng mạnh, lên mốc 30.000 đồng/lít, tôi tranh thủ đi đổ đầy bình để chở khách trong những ngày tới".

Tại cây xăng trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) tối 10-3 cũng chật kín người chờ tới lượt đổ xăng. Là cây xăng lớn, với nhiều trụ bơm nhưng cũng không phục vụ kịp lượng khách hàng tăng đột biến vào giờ tan tầm. Chị Trần Lan Anh - một nhân viên văn phòng - than thở chờ 10 phút nhưng chưa đến lượt bơm. "Đúng vào giờ tan tầm nên lượng phương tiện dồn vào cây xăng, nghe tin mai giá tăng nên tôi cũng muốn đổ đầy bình cho những ngày tới" - chị Lan Anh nói.

Tình hình tương tự cũng diễn ra ở TP HCM vào chiều 10-3. Tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, các trụ xăng đều chật kín người và phương tiện. Đa số khách hàng đều yêu cầu đổ đầy bình. Một cây xăng khác ở Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân cũng nhộn nhịp khách ra vào. Ngoài xe máy, nhiều xe tải và ôtô cũng kêu đổ đầy bình.

Dù vậy, không phải cây xăng nào cũng có đủ xăng để phục vụ khách. Một cây xăng trên Quốc lộ 22 (quận 12, TP HCM) chiều 10-3 không có xăng RON95 để bán. Không riêng gì cây xăng này mà một số cây xăng khác ở khu vực quận 12, Gò Vấp cũng cạn RON95. Đại diện cây xăng ở Quốc lộ 22 cho biết mặt hàng xăng RON95 đã hết từ 2 ngày trước đó. "Ngày nào cũng yêu cầu đơn vị phân phối giao hàng nhưng đều không thấy giọt nào" - người này cho hay.

Ông Nguyễn Anh Lèo, Giám đốc HTX Xe du lịch và Vận tải số 4, cho biết HTX có 2 cây xăng tại quận 8 và Bình Tân, đến chiều tối 10-3, xăng cạn bồn. HTX thường xuyên đề nghị doanh nghiệp phân phối cung cấp xăng nhưng cả tháng vừa rồi không giao lít nào. Thời gian qua, HTX phải sử dụng đến nguồn dự trữ mới có xăng bán cho khách. Cũng theo ông Lèo, HTX đã có văn bản kiến nghị gửi Sở Công Thương TP HCM đề nghị hỗ trợ để nhà phân phối xăng dầu nhanh chóng cung cấp hàng.

Cửa hàng xăng dầu trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM treo bảng hết xăng vào chiều 10-3 Ảnh: TẤN THẠNH

Trong khi đó, đại diện nhiều cây xăng phản ánh khi đặt hàng, doanh nghiệp đầu mối yêu cầu muốn có hàng phải bù cho họ một vài ngàn đồng/lít xăng (không có văn bản mà chỉ thông báo miệng). Mức bù này là quá cao nên các cây xăng không đồng ý.

Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM, các đội QLTT giám sát hệ thống cây xăng trên địa bàn và có báo cáo tình hình hoạt động mỗi ngày. Theo đó, một số cây xăng có đứt gãy mặt hàng RON95 trong thời gian ngắn, sau đó có bán trở lại. Nguyên nhân là do doanh nghiệp phân phối không đáp ứng kịp thời. Những cây xăng xảy ra tình trạng thiếu xăng bán đều được lập biên bản ghi nhận và tiếp tục kiểm tra xem việc thiếu hụt do lỗi cây xăng hay nhà cung cấp để xử lý theo quy định.

Bán "nhỏ giọt" để phục vụ được nhiều người

Tình trạng thiếu xăng bán hoặc bán nhỏ giọt cũng đang diễn ra ở An Giang gây nhiều khó khăn cho người dân. Ngày 10-3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh này chỉ bán nhỏ giọt, thậm chí ngưng bán vì lý do hết xăng lẫn dầu. Nhiều chủ cửa hàng xăng dầu cũng thừa nhận chỉ có thể bán nhỏ giọt để phục vụ được số đông. "Cửa hàng của tôi ở đây 5 ngày mới được đại lý chở đến một chuyến 500 lít xăng nên không đủ bán. Nếu được cung cấp đủ thì cửa hàng mở bán thoải mái chứ đâu có bán nhỏ giọt chỉ 30.000 đồng/người/lần như thế này" - đại diện cửa hàng xăng dầu Minh Kha, huyện Phú Tân, phân trần.

Ông Nguyễn Thanh Sang, một người dân ở huyện Phú Tân, cho hay rất khó khăn khi mua nhiên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp. "Tôi cầm can đi gần 10 km để mua dầu nhưng vẫn không mua được, phải nhờ người khác mua giùm, mà cũng chỉ mua được 300.000 đồng. Nông dân ở đây đang thu hoạch nếp mà tình hình xăng dầu thế này thì quá khó khăn, không biết sắp tới thế nào nữa" - ông Sang lo lắng.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh An Giang, cho hay hiện nay, có một số nơi xảy ra tình trạng bán nhỏ giọt, tạm ngưng phục vụ. Đơn cử, tại khu vực thị trấn An Châu (huyện Châu Thành) có nhiều cửa hàng bán xăng tư nhân bán cầm chừng, thậm chí đóng cửa với lý do máy hư, cúp điện, gây áp lực lớn cho những cửa hàng còn mở cửa bán.

"Chúng tôi đang yêu cầu các đội QLTT phải lưu ý nhiều hơn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Bởi theo dự báo, tình hình kinh doanh xăng dầu sẽ còn phức tạp trong những ngày tới" - ông Hồ thông tin.