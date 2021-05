Chiều 4-5, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang điều tra nguyên vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.



Khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 67C- 12923 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 62 theo hướng từ huyện Thạnh Hóa về TP Tân An, tỉnh Long An.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An), tài xế điều khiển xe quẹo phải để vào đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP HCM thì va chạm với xe máy do ông Võ Văn Nghiệp (khoảng 50 tuổi) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, chở bà Trần Thị X. (66 tuổi, cùng ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Sau cú va chạm, xe tải kéo xe máy vào gầm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày 3 và 4-5, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Vụ thứ nhất khiến 2 người đi xe máy tử vong vào sáng sớm 3-5 do tự tông vào thành Cầu Voi 1, huyện Thủ Thừa.