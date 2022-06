Liên quan vụ một nhóm đối tượng hơn 10 người kéo vào một nhà dân ở xã Long Trì, huyện Châu Thành rồi đập phá tài sản, ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Qua đó, nếu có đủ dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng.



Clip Nhóm đối tượng ngang nhiên đập phá tài sản nhà dân

"Qua báo cáo ban đầu của Công an huyện Châu Thành, vụ việc này liên quan đến hùn hạp trồng thanh long, cấn trừ nợ lẫn nhau. Đến thời hạn nhưng người liên quan bỏ trốn, không giao nhà nên nhóm đối tượng đến nhà đập phá tài sản" - nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết.

Như đã thông tin, trước đó vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 27-6, một nhóm đối tượng hơn 10 người xông vào nhà bà Nguyễn Thị T. (78 tuổi; ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành). Thời điểm đó, chỉ có bà cụ ở nhà và đang đứng trước sân.

Nhiều tài sản trong nhà cụ T. đã bị đập phá gây hư hỏng

Sau khi xông vào, nhóm đối tượng đã lấy gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính rồi lao vào trong nhà đập phá tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera...

"Tôi van xin, khóc lóc nhưng nhóm người này càng đập phá tài sản dữ dội hơn. Sau một hồi khi không còn thứ gì để đập phá nữa, họ mới bỏ đi" - bà T. kể lại.

Sự việc được camera gắn trước và trong nhà ghi lại. Hình ảnh này cũng đã được công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.