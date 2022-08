Một đêm đầu tháng 8-2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 22 đoạn qua huyện Hóc Môn, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) phát hiện một đoàn xe Howo (còn gọi xe "hổ vồ") 14 chiếc tập trung dừng, đỗ bất thường trên đường Song hành Quốc lộ 22. Nhận thấy dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn ập tới kiểm tra.



Đội CSGT An Sương làm việc với một tài xế trong đoàn 14 chiếc “hổ vồ”. Ảnh: Ý LINH

Vào đường cấm để... "né chốt"

Đúng như dự đoán, trong đoàn xe có 2 chiếc chở hàng vượt trọng tải cho phép từ 50%-100%, 10 chiếc khác vượt từ 100%-150%. Hai chiếc còn lại gây choáng váng thực sự khi chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 150%.

Toàn bộ đoàn xe "hổ vồ" này đều chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, trong đó 7 phương tiện có chiều cao xếp hàng gấp đôi. Ngoài ra, sự coi thường quy định của những tài xế còn thể hiện ở việc họ đi vào đường chỉ cho phép trọng tải toàn bộ xe không quá 5 tấn.

Đội CSGT An Sương cho biết đây là đoàn xe chở đất từ Bình Dương đi san lấp công trình tại Long An. "Chủ các xe này đều cho người đi trước nắm tình hình. Khi thấy CSGT tuần tra trên đường thì người "cảnh giới" này sẽ báo tin để các tài xế chọn phương án né. Đường Song hành Quốc lộ 22 là điểm dừng chờ thời cơ vượt chốt của họ…" - một cán bộ Đội CSGT An Sương "vạch mẹo" của những tài xế vi phạm.

Theo tìm hiểu, dù đang trong đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại TP HCM (từ ngày 20-6 đến 20-9) song các trường hợp như trên vẫn diễn ra nhiều. Chỉ tính từ đầu đợt cao điểm đến ngày 31-7, lực lượng CSGT TP HCM đã phát hiện và xử lý 446 xe chở quá tải, 125 xe chở quá khổ, 145 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thùng xe.

Thanh tra giao thông kiểm tra kích thước thùng, thành của một phương tiện tại huyện Củ Chi. Ảnh: THU HỒNG

Cần sớm áp dụng công nghệ

Ông Lê Văn Thường, Phó chánh Thanh tra giao thông Sở GTVT TP HCM, nhận định xe quá tải, quá khổ còn chạy trên đường là do chủ xe, chủ hàng vì lợi nhuận nên vi phạm. Những vi phạm này thường diễn ra ban đêm, khi lực lượng chức năng mỏng. Ông Thường cho rằng nhờ xử lý vi phạm thường xuyên, tuyên truyền rộng rãi nên số trường hợp vi phạm có giảm.

Để xử lý hiệu quả hơn, theo Phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP HCM, cần sớm thí điểm cân tự động nhằm làm căn cứ xử phạt khi xe, tài xế, chủ xe không ở hiện trường nơi phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường phạt nguội qua hình ảnh, bởi phạt nguội không chỉ mang tính chính xác cao mà còn hạn chế tác động của con người, tránh những hành vi chống đối, gây mất an ninh trật tự trên đường.

Ông Thường cho hay việc phạt nguội qua hình ảnh được Thanh tra Giao thông TP HCM thực hiện từ tháng 6-2022. Theo đó, khi phát hiện phương tiện cơi nới thành, thùng, lực lượng chức năng sẽ ghi hình làm chứng cứ rồi gửi thông báo cho chủ xe, tiến hành lập biên bản vi phạm. Trường hợp thông báo nhưng chủ xe không đến, thanh tra giao thông sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm đến Cục Đăng kiểm để ngăn chặn đăng kiểm theo quy định.

Với phương án dùng cân tự động làm căn cứ xử phạt, Sở GTVT TP HCM cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT thí điểm tại trạm kiểm tra tải trọng khu vực cầu Ông Lớn (quận 7) và trạm BOT An Sương - An Lạc (quận Bình Tân).

Quy trình "phạt nguội" này tương tự mô hình Tổng cục Đường bộ đã thực hiện trên Quốc lộ 5 (Hải Phòng). Theo đó, khi phát hiện xe vi phạm ở trạm cân, dữ liệu chuyển qua Thanh tra Sở GTVT để xác minh, lập hồ sơ xử lý và gửi thông báo đến chủ xe. Nếu quá hạn giải quyết mà chủ xe chưa đến, đơn vị xử lý gửi thông báo tới cơ quan đăng kiểm đưa vào diện cảnh báo liên quan vi phạm hành chính.

"Hình thức này giúp nâng cao hiệu quả xử lý, giảm cự cãi giữa người vi phạm với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả và đề xuất nhân rộng tại các trạm cân còn lại"- đại diện Sở GTVT TP HCM thông tin.

Tán thành việc phạt nguội để trị tận gốc xe quá khổ, quá tải, bà Nguyễn Thị Hoài (ngụ quận 1, TP HCM) cho rằng khi có hình ảnh từ camera thì sẽ không còn chuyện tài xế vi phạm cự cãi với lực lượng chức năng, không còn chuyện doanh nghiệp bất chấp luật pháp cũng như chuyện cán bộ “bảo kê”.