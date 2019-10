Ngày 31-10, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết một đoạn clip vừa được tung lên mạng xã hội Facebook ngày 29-10 ghi lại cảnh một bé trai bị đánh thâm tím người, ngồi trần truồng ngoài phố do bị mẹ đánh đã xảy ra từ hôm 30-9 và công an cũng đã vào cuộc xử lý.



Hình ảnh người mẹ đánh con thâm tím người, bắt quỳ gối ngoài phố đã diễn ra từ hôm 30-9

Theo Công an TP Ninh Bình, vào chiều ngày 30-9, cháu T.Đ.L., là con chị Nguyễn Thị M. (SN 1980, ngụ phường Bích Đào, TP Ninh Bình), đi học 2 tiết buổi chiều. Tuy nhiên, tiết thứ 2 cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học, nhưng em L. không về nhà mà tự ý đi chơi điện tử.

Về nhà, cháu L. nói dối mẹ vẫn đi học nên khi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, chị M. biết con nói dối, tự ý bỏ đi chơi nên đã tức giận dùng cán chổi đánh vào vai, tay và chân con trai với mục đích dạy cháu không nói dối và bắt cháu cởi quần áo ra quỳ tại vỉa hè trước cửa nhà đến khi nào hối lỗi mới cho vào. Khoảng 10 phút sau, chị M. cho cháu L. vào nhà.

Nhận được thông tin vụ việc, công an TP Ninh Bình đã triệu tập chị M. và cháu L. lên làm việc. Tại cơ quan Công an, chị M. đã nhận thức được việc làm đánh con là sai nên đã viết bản kiểm điểm, hứa không tái phạm và từ hôm xảy ra vụ việc đến nay chị M. không tái phạm.

Cũng theo Công an TP Ninh Bình, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị M. về hành vi đánh con.

Trước đó, vào chiều ngày 29-10, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện một đoạn clip, hình ảnh với nội dung bé trai bị mẹ đánh đập bắt cởi hết quần áo rồi bắt quỳ gối.

Trong clip, một bé trai trong trạng thái không mảnh vải che thân đang quỳ gối trên hè khóc nức nở. Trên người bé trai chằng chịt vết bầm tím, rớm máu do bị đánh. Đoạn clip ngay lập tức gây chú ý của cư dân mạng và bị lên án.