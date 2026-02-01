HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thời thế thôi thúc thỏa hiệp

NGẢI SA

Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ tác động rất mạnh mẽ đến Mỹ, Trung Quốc và Nga

Đối với cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Ấn Độ, thỏa thuận thương mại tự do song phương mà hai bên vừa ký kết thật sự là điều cầu được ước thấy giữa lúc tình hình thế giới cũng như ở hai khu vực có liên quan trực tiếp đến họ. Đấy là kết quả của hơn 25 năm đàm phán nhưng đồng thời là kết quả của sự thôi thúc mà thời thế đưa đẩy. Nếu không bị thời thế thôi thúc thật sự về tìm kiếm đối tác mới để đối phó chính sách kinh tế và thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như những thách thức trên nhiều phương diện từ phía Trung Quốc thì chắc tiến trình đàm phán này sẽ tiếp tục dai dẳng chứ chưa được kết thúc thành công như vừa rồi.

Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới trong khi EU với 27 thành viên hợp lại là khối thương mại lớn nhất thế giới. Khu vực mậu dịch tự do giữa EU và Ấn Độ vì thế sẽ trở thành một quyền lực về cả kinh tế và thương mại cũng như chính trị thế giới. EU và Ấn Độ còn có thể cùng nhau gây dựng trục quyền lực, vai trò và ảnh hưởng trong mối quan hệ liên kết châu lục giữa châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương cũng như tới đây ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về kinh tế và thương mại, thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Ấn Độ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và thương mại ở cả hai bên. Theo đó, EU sẽ hủy bỏ thuế quan đối với khoảng 97% các dòng hàng hóa từ Ấn Độ vào thị trường khối này. New Delhi cũng sẽ hành động tương tự với khoảng 94 dòng hàng hóa của EU xuất khẩu vào Ấn Độ. Như thế đâu khác gì bên này trên thực tế chinh phục được thị trường của bên kia, qua đó gây dựng những điều kiện và tiền đề rất thuận lợi và cần thiết để tăng thế và lực trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và đối phó cuộc thương chiến thuế quan của ông Donald Trump.

Thời thế thôi thúc thỏa hiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô New Delhi hôm 27-1 Ảnh: AP

Hiệu ứng thiết thực hiện tại và chiến lược lâu dài của thỏa thuận thương mại tự do này vì thế đặc biệt quan trọng với cả hai bên. Không phải vô cớ hay quá lời mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen coi thỏa thuận vừa ký kết là "thỏa thuận mẹ của mọi thỏa thuận". Điều đáng được chú ý nữa là EU và Ấn Độ không những chỉ thành lập khu vực mậu dịch tự do song phương mà còn đồng thuận thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác và liên kết cả về quân sự, quốc phòng và an ninh. EU giúp Ấn Độ khai phá và tận lợi ở châu Âu trong khi Ấn Độ mở cửa và tạo bàn đạp cho EU tiếp cận, xâm nhập và chinh phục Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ và Trung Quốc không thể không quan ngại về bước tiến mới trên của EU và Ấn Độ. Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp thêm khó khăn và khó xử trong quan hệ song phương của họ với EU và Ấn Độ. Khu vực mậu dịch tự do song phương còn giúp EU và Ấn Độ tăng thế và thêm con chủ bài trong quan hệ của từng bên với Nga. Cục diện quan hệ giữa 4 đối tác lớn là Mỹ, Nga, Trung Quốc và EU cũng bị tác động rất mạnh mẽ. Thời thế thôi thúc Ấn Độ và EU phải thoát ra khỏi cái bóng của chính họ để đi tới thỏa hiệp với nhau và chính kết quả đạt được này lại giúp họ vững chân hơn, có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chơi địa chính trị cũng như ganh đua kinh tế, thương mại và công nghệ với các đối tác lớn khác trên thế giới. 

