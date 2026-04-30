Thời tiết cực đoan hiếm thấy ở Trung Quốc: Sắp vào hè, tuyết bất ngờ rơi dày nhiều nơi

Một đợt không khí lạnh mạnh đã khiến nhiệt độ giảm sâu, gây ra tuyết rơi dày tại nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Tại huyện Hội Trạch, TP Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, một cảnh tượng độc đáo "một ngọn núi chia hai cảnh sắc" đã xuất hiện vào ngày 28 và 29-4.

Theo ghi nhận của Cổng thông tin điện tử Côn Minh và trang Sohu, trong khi dưới chân núi cây cối vẫn xanh tươi, hoa nở rực rỡ thì tại khu vực xã Đại Hải, mưa lớn nhanh chóng chuyển thành tuyết rơi dày đặc khi đêm xuống.

Từ ngày 28 đến 29-4, khu du lịch Đại Hải Thảo Sơn tại huyện Hội Trạch đã đón một đợt tuyết bất ngờ. Ảnh: Báo Vân Nam

Tuyết phủ trắng xóa mặt đường vào sáng 29-4 tại Đại Hải Thảo Sơn thuộc huyện Hội Trạch, TP Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hình ảnh từ lực lượng chức năng đang đi tuần tra. Ảnh: Sohu

Tuyết phủ trắng xóa mặt đường vào sáng 29-4 tại Đại Hải Thảo Sơn thuộc huyện Hội Trạch, TP Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Hình ảnh từ lực lượng chức năng đang đi tuần tra. Ảnh: Sohu

Tại khu du lịch Đại Hải Thảo Sơn, hơn 13.000 ha đồng cỏ cao nguyên đã "bạc đầu" sau một đêm. Lớp tuyết tích tụ rất dày, có nơi ghi nhận dày quá 70 cm, biến toàn bộ vùng cao nguyên thành một thế giới băng giá.

Trước tình hình tuyết rơi bất ngờ gây nguy hiểm cho giao thông, lực lượng công an Hội Trạch đã phải ra quân trong đêm để tuần tra, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các đoạn đường dốc đóng băng.

Do tuyết rơi quá dày (70cm) và kèm theo mưa lớn trước đó, một số cây cối ven đường bị gãy đổ, gây cản trở giao thông. Ảnh: Sohu

Không chỉ ở vùng núi cao, TP Côn Minh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt không khí lạnh này. Theo thông tin từ trang 163, sáng 29-4, nhiệt độ tại trung tâm thành phố giảm xuống chỉ còn khoảng 10°C, khiến người dân cảm thấy như quay lại mùa đông.

Dù trong nội thành chủ yếu là không khí lạnh, nhưng tại các huyện vùng cao trực thuộc TP Côn Minh như Đông Xuyên và Lộc Khuyến, tuyết đã thực sự rơi vào đêm ngày 28-4.

Tại khu du lịch Núi Kiệu Tử ở Côn Minh, tuyết rơi trắng xóa phủ lên các nhành hoa xuân, tạo nên cảnh tượng mà trang 163 mô tả là "tuyết xuân lãng mạn".

Tuyết phủ lên hoa đỗ quyên tại núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Tứ Xuyên trực tuyến

Cùng thời điểm này, tại tỉnh Tứ Xuyên lân cận, hiện tượng thời tiết tương tự cũng được ghi nhận. Theo trang Tứ Xuyên trực tuyến thuộc Tập đoàn Báo chí Nhật báo Tứ Xuyên, vào ngày 28-4, một trận tuyết bất ngờ đổ xuống đỉnh Kim Đỉnh của núi Nga Mi (cao 3.077 m).

Những bụi hoa đỗ quyên trên đỉnh Kim Đỉnh năm nay nở sớm hơn lệ thường khoảng một tháng, đang lúc khoe sắc rực rỡ nhất thì bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng, tạo nên khung cảnh khiến du khách vô cùng thích thú.

Ngày 28-4, khu vực nội thành Quảng Châu có tuyết rơi. Ảnh: NTDTV

Đại diện Ban quản lý núi Nga Mi cho biết do cái lạnh ập đến bất ngờ nên ngọn núi đang xanh mướt bỗng "đổi màu" trắng xóa như giữa mùa đông, nhìn cực kỳ đối lập.

Hiện tại đang là thời điểm ngắm hoa đỗ quyên đẹp nhất tại đây. Theo dự báo khí tượng mới nhất, trong kỳ nghỉ lễ, đỉnh Kim Đỉnh rất có thể sẽ đón thêm các đợt tuyết rơi, giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng hoa tươi nở trong tuyết trắng.

Thời tiết bất thường còn lan rộng đến TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông khi tuyết rơi vào ngày 28-4. Theo Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), người dân các quận Bạch Vân, Lệ Loan ngỡ ngàng chứng kiến những bông tuyết như lông ngỗng rơi xen lẫn trong mưa.