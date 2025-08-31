Thời tiết TP HCM hôm nay, 31-8: Có nắng, mưa dông về chiều tối

Hôm nay (31-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo nhiều mây, ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, TP HCM sẽ có mưa và chủ yếu về chiều tối với mưa rào và mưa vừa; các nơi khác ở Nam Bộ có mưa nhiều hơn, với mưa vừa mưa to rải rác trong ngày.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối. Ngoài ra, trời nắng vào ban ngày, nên uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
Đợt mưa lớn xuyên lễ Quốc khánh
Khu vực TP HCM và Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 30-8 đến 1 giờ ngày 31-8) như sau:
Ở TP HCM: Phước Hòa 33.2 mm, Bà Rịa 33 mm, Xuyên Mộc 27.2 mm,...
Các tỉnh, thành ở Nam Bộ: Bù Đốp (Đồng Nai) 48.6 mm, Cầu Hà Giang (An Giang) 59.8 mm, Tân Trụ (Tây Ninh) 54.2 mm, Giá Rai (Cà Mau) 53.6 mm, Cần Đước (Tây Ninh) 50.8 mm,...
Dự báo, từ sáng ngày 31-8 đến sáng 1-9, các khu vực có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và tổng lượng mưa phổ biến ở TP HCM từ 60-100 mm, có nơi trên 100 mm; ở Nam Bộ từ 60-120 mm, có nơi trên 120 mm.
Ngày 2-9, các khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở TP HCM từ 100-150 mm, có nơi trên 150 mm; ở Nam Bộ từ 100-170 mm, có nơi trên 180 mm.
Đến ngày 3-9, mưa vừa, mưa to có khả năng giảm.
Khuyến cáo: Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.
Bình luận (0)