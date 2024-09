Thời tiết hôm nay 21-9: TP HCM và Nam Bộ có mưa diện rộng

Hôm nay, 21-9, TP HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Nhiệt độ chung thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và phía Bắc Biển Đông cùng với gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ từ trung bình đến mạnh gây mưa dông trên khu vực.

Người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.

TP HCM hôm nay sẽ có mưa rào và dông

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông, biển động; độ cao sóng 2-3,5 m.



Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.



Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.