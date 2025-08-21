HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét

B.T.Th

Đêm qua và rạng sáng nay (21-8), nhiều khu vực thuộc vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó có nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 20-8 đến 3 giờ ngày 21-8 có nơi vượt ngưỡng 60 mm, cụ thể: trạm Tân Lập (Tuyên Quang) 116,6 mm, trạm Phủ Thông (Thái Nguyên) 61,2 mm, trạm Bình Thắng (TP HCM) 102,2 mm.

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn, sét, mưa đá ở nhiều nơi - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu: ÁI MY

Theo dự báo, trong chiều và đêm nay (21-8), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông rải rác; một số nơi có khả năng mưa rất to với lượng phổ biến 20–40 mm, cục bộ trên 100 mm. 

Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to 15–30 mm, nơi có thể trên 80 mm.

Đáng lưu ý, mưa có khả năng đạt cường suất lớn trên 80 mm/3 giờ. Trong cơn dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, cũng như ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 20-8: Chiều tối và tối có lúc có mưa

Thời tiết hôm nay 20-8: Chiều tối và tối có lúc có mưa

(NLĐO) - Người dân TP HCM nên mang theo áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối.

Áp thấp nhiệt đới tiến sát đặc khu Bạch Long Vĩ, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to đến rất to

(NLĐO) - 15 giờ chiều 18-8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 55 km về phía Nam. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, có nơi trên 300 mm.

thời tiết hôm nay Nam Trung Bộ TP HCM mưa lớn sạt lở đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo