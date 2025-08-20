Thời tiết hôm nay 20-8: Chiều tối và tối có lúc có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 20-8, thời tiết ở TP HCM có nắng đến nắng nóng gián đoạn, ít mưa. Chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Còn thời tiết chung ở Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM ban ngày chủ yếu có nắng

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực duy trì độ ẩm trung bình trong ngày với mức dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối. Trong ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển TP HCM và Nam Bộ hôm nay không có hình thái bất thường hay mưa dông gây ảnh hưởng xấu.