Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin thời tiết Nam Bộ hôm nay (28-5) ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thời tiết Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, mưa xuất hiện sớm

Qua theo dõi, mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên nhiều khu vực thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước.

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Từ sáng tới trưa nay, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21 m/giây).

Cũng theo đơn vị này, những ngày qua rãnh áp thấp liên tục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục đầy dần lên. Tuy nhiên, hôm nay và ngày mai rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Từ đó, gây mưa kéo theo sấm chớp trên nhiều khu vực Nam Bộ, bao gồm TP HCM.

Thời tiết trên biển TP HCM trong 24 giờ tới. (Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ)

Đối với TP HCM, từ thời điểm hiện tại đến hết tháng 5, gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần và phổ biến ở khoảng cấp 4-5. Trên các vùng biển TP HCM sẽ có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật trong những cơn mưa dông có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Lưu ý, mưa với cường độ lớn hầu hết xảy ra vào buổi chiều tối có thể gây ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn.

