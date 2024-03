Thời tiết Nam Bộ trong tháng 3

Nhiệt độ của tháng 3 cao hơn so với trung bình nhiều năm, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất. Theo đó, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 28.5-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, miền Đông có nơi 37-39 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông phổ biến từ 23-26 độ C; miền Tây 24-27 độ C.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, mưa trái mùa rất ít đến không mưa. Một vài ngày khả năng có mưa vài nơi do tác động của đối lưu nhiệt địa phương nhưng lượng mưa hầu như không lớn.