Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-1: Ngày nắng, chỉ số UV ở mức cao

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 10-1, nhìn chung thời tiết tại TP HCM có mây, nắng nóng gian đoạn; sáng sớm trời se lạnh, có mù nhẹ.

Nhiệt độ dao động trong khoảng thấp nhất 22 độ C và cao nhất là 32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay chủ yếu ngày nắng, chỉ số UV ở mức cao

Cạnh đó, về trưa độ ẩm không khí trên khu vực ở mức cao trên 75 %, gây cảm giác oi bức. Ngoài ra, các quận huyện được dự báo có chỉ số tia cực tím (UV) trong ngày hôm nay ở mức nguy cơ gây hại cao (mức 7) cũng trong khoảng thời gian gần trưa.

Người dân nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra ngoài bằng cách sử dụng các biện pháp chống nắng như mặc áo khoác có khả năng chống tia UV, đội mũ có vành rộng để che chắn, mang kính râm bảo vệ mắt và thoa kem chống nắng với chỉ số SPF phù hợp với tình trạng thời tiết.

Còn thời tiết tại các tỉnh thành Nam Bộ khác chủ yếu có mây, ngày nắng, về đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Còn thời tiết trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) hôm nay, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh với sóng biển cao từ 2-4,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.