Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-8: Gia tăng mưa dông về chiều tối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-8: Gia tăng mưa dông về chiều tối

ÁI MY

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM vẫn duy trì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhưng cũng bước vào đợt mưa lớn kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay (10-8), được dự báo chung có mây thay đổi, ngày có nắng nóng, sau trưa về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-8: Có nắng nóng với nền nhiệt cao, mưa gia tăng về chiều - Ảnh 1.

Hôm nay, TP HCM gia tăng mưa bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Theo đó, nhiệt độ khu vực hôm nay ở mức cao, có cảm giác khá nóng bức vào giữa trưa với độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 70-85%, khá cao.

Ngoài ra, khả năng mưa vào buổi chiều khoảng 40-60%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào chiều và tối. Trời nắng nóng vào ban ngày cũng có thể gây khó chịu, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát, sử dụng các biện pháp chống nắng hiệu quả.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0.5-2 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP HCM bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Từ ngày 10-8 bắt đầu đợt mưa lớn kéo dài, khả năng đến khoảng ngày 17 và 18-8 mưa giảm dần. Tổng lượng mưa phổ biến trong ngày khoảng từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm và tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 160 mm.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 9-8: Trưa nắng nóng oi bức, chiều tối mưa dông

Thời tiết TP HCM hôm nay, 9-8: Trưa nắng nóng oi bức, chiều tối mưa dông

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gây oi bức, song khả năng cao có mưa dông vào chiều tối

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc

(NLĐO) - Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì nắng nóng với độ ẩm cao vào ban ngày, không loại trừ khả năng có mưa dông về chiều tối.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 7-8: Trời oi nóng, chiều mưa dông

(NLĐO) - Thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay không có nhiều thay đổi, ban ngày trời có nắng nóng gây oi bức, về chiều khả năng có mưa cao.

TP HCM Nam bộ Dự báo thời tiết Mùa mưa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo