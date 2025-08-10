Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-8: Gia tăng mưa dông về chiều tối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay (10-8), được dự báo chung có mây thay đổi, ngày có nắng nóng, sau trưa về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Hôm nay, TP HCM gia tăng mưa bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Theo đó, nhiệt độ khu vực hôm nay ở mức cao, có cảm giác khá nóng bức vào giữa trưa với độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 70-85%, khá cao.

Ngoài ra, khả năng mưa vào buổi chiều khoảng 40-60%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào chiều và tối. Trời nắng nóng vào ban ngày cũng có thể gây khó chịu, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát, sử dụng các biện pháp chống nắng hiệu quả.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0.5-2 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.