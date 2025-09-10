Thời tiết TP HCM hôm nay, 10-9: Duy trì mưa diện rộng

Hôm nay (10-9), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam duy trì hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết khu vực sẽ tiếp nối diễn biến những ngày gần đây khi có mưa diện rộng về chiều và tối; từ sáng đến trưa có nắng gián đoạn.

Hôm nay, TP HCM tiếp tục có mưa diện rộng

Trong các cơn mưa dông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao.

Người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực thoát nước kém, đặc biệt là ở các đô thị lớn như TP HCM. Cần cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Thời tiết trên biển

Hiện nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.